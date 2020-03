Meghan Markle, Harry irremovibile sulla separazione dalla Famiglia Reale

editato in: da

Kate Middleton e Meghan Markle: dalla tiepida amicizia al gelo totale

Harry aveva raggiunto il limite della sopportazione col la vita di Corte, prima ancora che lui e sua moglie Meghan Markle decidessero di lasciare definitivamente la Famiglia Reale.

Dal primo aprile i Sussex saranno cittadini privati, finanziariamente indipendenti dalla Monarchia inglese. La coppia ha fatto un passo indietro negli affari di Palazzo per conquistarsi la sua libertà. E ora vive apparentemente felice in Canada, in una magione da 10 milioni di sterline.

Stando alle rivelazioni di una fonte, riportate da US Weekly, Harry ne aveva abbastanza già da tempo: “Quando capì che non ci sarebbe stato spazio per Meghan, è scattato”. E prosegue: “È stato irremovibile nella sua scelta di trasferirsi in Canada”, sebbene abbia avuto un paio di colloqui con la Regina Elisabetta durante i quali la Sovrana gli ha offerto la possibilità di rientrare nella Famiglia Reale con o senza Meghan. Ma Harry non ha ceduto.

Così, la cerimonia alla Abbazia di Westminster per il Commonwealth Day ha segnato l’ultimo impegno di Corte per i due. Un altra fonte vicina ai Sussex, avrebbe confessato che il motivo principale del divorzio dalla Monarchia sarebbe stata la volontà di proteggere il figlio Archie dalla negatività e dalle tensioni che avrebbe dovuto sopportare in Inghilterra, motivo per cui Harry e Meghan non lo hanno portato con sé a Londra per l’ultimo viaggio ufficiale.

L’assenza di Baby Sussex ha rattristato molto Elisabetta e suo marito Filippo che avrebbero invitato Harry e Meghan a trascorrere parte delle vacanze estive in Scozia con loro. Progetto che però forse andrà rivisto a causa dell’emergenza sanitaria che sta vivendo l’Europa.

Un amico intimo della coppia ha fatto trapelare che i Sussex vivono in autoisolamento, ma Harry è molto preoccupato per la salute di sua nonna Elisabetta e del padre Carlo. Mentre è ai ferri corti col fratello William e la cognata Kate Middleton che sono rimasti in prima linea a rappresentare la Monarchia in questo difficile periodo. Pare che tra i due ragazzi il rapporto si sia definitivamente deteriorato e che difficilmente potranno recuperare lo stretto legame di un tempo.