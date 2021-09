Kate Middleton strega alla serata di gala: il look bianco è da sogno

Kate Middleton, look da matrimonio fantastici e bocciati

Kate Middleton è tornata al lavoro a pieno regime e ha fatto la sua prima comparsa a un evento di gala da lei organizzato per incontrare i partecipanti al progetto Hold Still. Per l’occasione ha sfoggiato un look bianco, etereo e sognante, con cui ha stregato i suoi ospiti.

Alla fine di agosto si erano intensificate le voci di una possibile quarta gravidanza, dato che Kate Middleton non compariva in pubblico da diverse settimane, sebbene anche suo marito William avesse già ripreso gli impegni di Corte. Senza contare il mistero del matrimonio di suo fratello James da dove non è trapelata nemmeno una foto dei Cambridge.

A Kate però sono bastate poco uscite per mettere a tacere ogni dubbio sulla dolce attesa. Per il momento, niente fa pensare che la Duchessa aspetti il quarto Royal Baby, anzi si è perfino cimentata in sport all’aria aperta come la bici e la scalata di pareti rocciose.

In più Lady Middleton è apparsa con la sua solita silhouette filiforme, molto lontana dalle curve arrotondate della gravidanza. E il look bianco scelto per il cocktail a Palazzo ha fornito ulteriori prove.

Dunque, Kate ha ricevuto i suoi ospiti indossando un completo di Self Portrait, da 400 sterline (466 euro circa). L’outfit si compone di una giacca bouclé color crema, con scollo a vestaglia e cintura in stoffa, e un abito di chiffon, lungo fino alle caviglie, con gonna plissettata dall’orlo asimmetrico in pizzo e dotata di sottoveste per evitare trasparenze sconvenienti.

Per rendere ancora più bon ton il look, la Duchessa ha indossato un paio di orecchini pendenti con perle bianche e ha raccolto i capelli in una coda di cavallo alta.

Kate si è intrattenuta con i suoi ospiti sorseggiando un bicchiere d’acqua e ha tenuto un breve discorso di ringraziamento rivolto a tutti coloro che hanno collaborato al concorso fotografico, lanciato durante il primo lockdown, e da cui è nato un libro con gli scatti vincitori. E un grazie speciale da parte di Lady Middleton, vera appassionata di fotografia, è andato a chi ha inviato le proprie foto.

Le immagini dell’evento a Palazzo sono state condivise sul profilo Instagram dei Duchi di Cambridge.