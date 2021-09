“Kate Middleton incinta”. Per gli esperti è possibile e lei non si fa più vedere

Kate Middleton incinta per la quarta volta? I rumors riprendono dopo che in molti hanno notato l'assenza prolungata della Duchessa di Cambridge. Per gli esperti reali non è da escludere.

Ormai siamo a settembre inoltrato, le scuole stanno riprendendo così come gli impegni delle teste coronate in tutta Europa. Letizia di Spagna, che ha salutato la figlia Leonor partita per un college nel Galles, ha già partecipato a diversi eventi. Mary di Danimarca è volata a Milano per la Design Week, anche William è tornato in pubblico per incontrare i lavoratori che affrontano le emergenze sanitarie e si è persino intrattenuto con una bimba.

Dunque, all'appello manca solo Kate Middleton. Un'assenza così prolungata potrebbe essere benissimo dovuta a una dolce attesa. A maggior ragione considerando le difficoltà che ha sempre avuto la Duchessa nei primi mesi di gravidanza, quando di solito soffre di nausee gravi. Tra l'altro William è apparso di ottimo umore, a dimostrazione che le cose stanno andando bene, nonostante le tensioni con Harry e Meghan.

Poi c'è quell'idea dei Cambridge di lasciare Kensington Palace per trasferirsi a Windsor, ufficialmente per essere più vicini alla Regina, ma potrebbe essere anche un modo per vivere in un ambiente più tranquillo. Di fatto, Kate ha sempre preferito stare in campagna al termine delle gravidanze e dopo il parto.

Poi una quarta dolce attesa potrebbe incidere positivamente sull'immagine della Monarchia, così massacrata nell'ultimo periodo da Harry e Meghan che pare abbiano già battezzato Lilibet, facendo un ulteriore sgarro a Elisabetta.

Stando agli esperti di faccende reali, una quarta gravidanza di Kate Middleton è possibile. In particolare, Russell Myers ha sottolineato: "Tutto è possibile dopo l'anno che abbiamo avuto". Ma ha anche ribadito la sua perplessità sulla gravidanza di Kate.

Stando al commentatore reale, i Cambridge sono spariti di scena semplicemente perché sono andati in vacanza e dopo l'esposizione mediatica dovuta alla morte del Principe Filippo e alle accuse di Harry e Meghan hanno sentito il bisogno di prendersi una pausa più lunga, specialmente Kate. Anche se ammette che una quarta dolce attesa della Duchessa non è affatto da escludere.