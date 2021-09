Kate Middleton scala rocce e va in bici. E il suo blazer è fenomenale

editato in: da

Kate Middleton, dal piumino al blazer in principe di Galles

Kate Middleton incinta? La Duchessa di Cambridge risponde implicitamente alla domanda indiscreta con un tour in Cumbria che l’ha vista impegnata in una serie di attività sportive, anche piuttosto impegnative.

Dunque, quasi certamente Kate Middleton non aspetta il quarto bebè se senza alcun riguardo per sé ha scalato pareti rocciose, ha corso in bicicletta su sentieri sterrati.

La Duchessa di Cambridge è dunque arrivata al Windermere Adventure Training Centre della RAF Air Cadets dove l’aspettava una serie di attività ricreative all’aria aperta per le quali ha una vera e propria passione.

Data la giornata sportiva, Kate si è presentata all’appuntamento indossando il suo pratico piumino, color kaki, di Seeland, perfetto per la stagione autunnale (scegli qui le giacche nere must have di stagione), jeans skinny neri e i suoi scarponcini di See By Chloé, in pelle scamosciata marrone che l’hanno accompagnata in tante avventure. Costo? 250 sterline.

Lady Middleton, che recentemente è volata in Provenza per il matrimonio di suo fratello James, si è letteralmente scatenata coi cadetti. Imbardata con corde e protetta dal caschetto, ha scalato una parete rocciosa e poi si è lanciata in una corsa con la mountain bike. Kate è apparsa raggiante, felice di poter vivere qualche ora all’aria aperta.

Poi un veloce cambio d’abito per incontrare i “bambini di Windermere”, si tratta di un gruppo di 300 bambini che furono salvati dall’olocausto. Kate ha potuto parlare con alcuni di loro, ormai anziani.

La Duchessa ha quindi indossato un elegante blazer in principe di Galles con cintura in vita, perfetto per creare un look sobrio ed elegante, nonostante indossasse ancora i jeans neri e un leggero maglione di lana. La giacca è firmata Really Wild e costa 395 sterline, circa 460 euro.

Kate e i superstiti hanno fatto un breve giro in barca sul lago di Windermere durante il quale hanno potuto parlare.

La visita della Duchessa di Cambridge è stata un successo. Soprattutto i giovani cadetti sono stati felicemente impressionati da lei. Qualcuno ha dichiarato: “È stata un’esperienza fantastica parlare con Sua Altezza Reale”.