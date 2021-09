Kate Middleton gelosa, i dettagli dell’abito da sposa di sua cognata

editato in: da

Kate Middleton, look da matrimonio fantastici e bocciati

Kate Middleton forse è rimasta male nel vedere l’abito da sposa di sua madre Carole indossato da Alizée Thevenet, neo-moglie di James Middleton. Nuovi dettagli stanno emergendo sul matrimonio più blindato dell’anno, quello tra il fratello della Duchessa di Cambridge e l’analista finanziaria, celebrato lo scorso 11 settembre a Bormes-les-Mimosas in Provenza.

A rivelare i particolari delle nozze è la stessa Alizée Thevenet in un’intervista a Hello!. La cognata di Kate Middleton ha raccontato di come si sia innamorata dell’abito da sposa della suocera: “Mi si adattava perfettamente ed era esattamente quello che volevo. Mi ha sempre lasciato perplessa il fatto che gli abiti da sposa vengano indossati una volta e quindi è stato fantastico dare una seconda vita a un vestito così bello”.

Dunque, l’oggetto imprestato alla sposa – come vuole la tradizione – era niente meno che il suo abito. Carole Middleton l’ha indossato nel 1980 quando è convolata a nozze con Michael, suo marito e padre dei suoi tre figli, Kate, Pippa e James.

Si tratta di un abito bianco, molto semplice, con scollo a barca che lascia scoperte le spalle e un drappo finemente ricamato, in perfetto stile figli dei fiori, come si usava 40 anni fa. Alizée Thevenet ha scelto di lasciare i capelli sciolti, ha optato per un make up dai colori neutri e come gioielli solo dei piccoli orecchini in oro e naturalmente l’anello con pietra blu che ricorda vagamento quello di Kate, ereditato da Lady D.

Dunque, Alizée ha potuto quello che a Kate è stato proibito: indossare l’abito Seventies di Carole Middleton, certo poco adatto al Royal Wedding con il futuro Re del Regno Unito. La Thevenet, che ha trascorso il lockdown con James e i suoceri a Bucklebury, nel Berkshire, ha raccontato: “Mentre parlavo di abiti con Carole e condividevo alcune mie idee, ho provato il suo abito da sposa e me ne sono innamorata”.

James Middleton invece si è presentato all’altare anche lui in bianco con una camicia blu. Il suo completo da sposo è firmato Ralph Lauren. La coppia è apparsa al settimo cielo mentre posava per le foto di rito tra la lavanda e le spighe della Provenza.

Alle nozze erano presenti soltanto 50 invitati, tra cui Kate, William e i tre figli George, Charlotte e Louis. Non ci sono foto del look di Lady Middleton, ma un ospite ha dichiarato che indossava un lungo abito verde, alimentando i rumors della gravidanza.

Il party si è svolto a Chateau Léoube, un esclusivo vigneto in cui si produce uno dei migliori vini rosati di Francia.