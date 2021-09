Kate Middleton vola in Francia: il fratello James sposa l’amata Alizee

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Grande gioia per Kate Middleton e la sua famiglia: la Duchessa di Cambridge è volata in Francia insieme al Principe William e i loro bambini, George, Charlotte e Louis, per partecipare al matrimonio del fratello James con la sua amata Alizee Thevenet.

James ha condiviso il loro primo scatto da marito e moglie sul suo profilo Instagram, dove ha accompagnato la dolcissima foto alle parole: “Mr & Mrs Middleton ❤️ 🇬🇧 🇫🇷. Ieri ho sposato l’amore della mia vita circondato da famiglia, amici e, naturalmente, alcuni cani nel bellissimo villaggio di Bormes-les-Mimosas. Le parole non possono descrivere quanto io sia felice”.

Il fratello minore della Duchessa ha finalmente pronunciato il fatidico “Sì” dopo aver rinviato due volte le nozze a causa della pandemia. La proposta di matrimonio era arrivata nell’ottobre del 2009, quando, durante un viaggio nella Regione dei Laghi, James aveva chiesto la mano ad Alizee con un anello di zaffiro.

La cerimonia si è svolta sabato 11 settembre alla presenza di pochi invitati nel cuore della Francia, dove vive il padre di Alizee. Oltre ai Duchi di Cambridge e ai loro piccoli, ovviamente erano presenti i genitori Carole e Mike Middleton, insieme alla sorella Pippa, il cognato James Matthews e i loro due bambini, Arthur e Grace.

James e Alizee, analista finanziaria di origini francesi ma da tempo residente a Londra, si sono conosciuti al South Kensington Club: a far scoccare la scintilla una carezza della donna a Ella, l’amatissima cocker spaniel di James, che si era avvicinata a lei invece di andare a bere in una ciotola d’acqua nelle vicinanze. Per il fratello di Kate fu subito un colpo di fulmine, come ha raccontato The Telegraph. “Piuttosto imbarazzato, sono andato a scusarmi e a riportare indietro Ella”, ha rivelato. “Non lo sapevo, ma avevo appena incontrato la mia futura moglie, tutto grazie a Ella”.

Nel settembre del 2020 l’imprenditore aveva dedicato un post romanticissimo alla sua amata, che lo ha sempre sostenuto nella sua battaglia contro la depressione: “È passato un anno da quando ho chiesto ad Alizee di sposarmi… Che anno è passato! Due case, un lockdown, due tentativi di matrimonio (…) ma la parte migliore è che posso condividerlo con te Alizee e non vedo l’ora di affrontare qualunque cosa ci riservi il futuro“.

La coppia, che durante il lockdown è rimasta a a casa dei genitori di Middleton nel Berkshire, ha lasciato per sempre la vita di città e ha comprato una nuova casa in campagna per loro e i loro sei cani.