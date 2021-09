Kate Middleton e William si trasferiscono: il gesto che conferma la quarta gravidanza

editato in: da

Kate Middleton e William, George è sempre più grande

Kate Middleton e William si trasferiscono, confermando in parte la quarta gravidanza della duchessa di Cambridge. Secondo alcune indiscrezioni infatti la famiglia si starebbe per allargare ulteriormente dopo l’arrivo di George, Charlotte e Louis.

Con l’arrivo di settembre infatti Kate è scomparsa dalla scena pubblica, molto probabilmente per dedicarsi ai figli e, come si vocifera, per via delle nausee che l’hanno sempre colpita nei primi mesi della gravidanza. Come riporta il Sun, la Middleton e William avrebbero fatto un altro gesto che potrebbe confermare la dolce attesa della duchessa. Presto infatti si trasferiranno, lasciando la loro casa per un nuovo alloggio a Windsor.

Attualmente i Cambridge si dividono fra Kensington Palace, a Londra, e Anmer Hall, nel Norfolk, lontano dalla città. Avrebbero però in programma di trasferirsi in una nuova casa a Windsor. Il motivo? Stare più vicini alla Regina in questo momento così delicato per Kate Middleton. Per loro la Sovrana starebbe facendo preparare la Royal Lodge, in cui oggi risiede Andrea di York, e Fort Belvedere, dove in passato hanno vissuto Edoardo VIII e Wallis Simpson.

La scelta dei Cambridge sarebbe dettata dalla necessità di ricompattare la famiglia, prima dell’annuncio della quarta gravidanza di Kate e dell’arrivo di un nuovo scandalo. Presto infatti Harry pubblicherà il suo nuovo libro con l’obiettivo di raccontare i retroscena legati alla Royal Family. L’autobiografia non è ancora uscita, ma promette già di creare un’ulteriore spaccatura nella famiglia reale, già divisa dalle rivelazioni del secondogenito di Diana e Meghan.

I Sussex avrebbe voluto battezzare la figlia Lilibet Diana a Windsor, ma non avrebbero ricevuto il via libera dalla Regina. Una scelta che avrebbe inasprito, ancora una volta, i rapporti, spingendo la coppia ad allontanarsi sempre di più. Dopo l’intervista rilasciata a Oprah Winfrey e il funerale di Filippo di Edimburgo, Harry e William non sarebbero più riusciti a chiarirsi. Anche l’inaugurazione della statua di Lady Diana avrebbe portato nuove tensioni, con Harry deciso a lasciare Londra in pochissime ore per raggiungere Meghan Markle e i figli. La speranza è che la nuova gravidanza di Kate, se verrà confermata dal Palazzo, possa riavvicinare i fratelli come non era mai accaduto prima.