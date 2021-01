editato in: da

Kate Middleton e William hanno una terza casa segreta. A svelarlo è Hello! secondo cui i Cambridge avrebbero un’altra residenza, oltre all’appartamento a Kensington Palace e Anmer Hall, dove si rifugiano ogni volta che hanno bisogno di maggiore privacy.

Si tratta di un cottage situato all’interno della tenuta di Balmoral, chiamato Tam-Na-Ghar. L’edificio venne regalato a William dalla bisnonna poco prima della sua morte nel 2002 e si trova a poca distanza da Birkhall, la residenza del principe Carlo e di Camilla Parker Bowles. Nessuno sa come siano gli interni del cottage, tanto è segreto, l’unica certezza è che ci sono tre camere da letto. William e Kate Middleton avrebbero soggiornato in questa abitazione quando studiavano alla St Andrew’s University, nascondendosi da occhi indiscreti e iniziando una sorta di convivenza prima delle nozze.

Dopo il matrimonio e la nascita di George, Charlotte e Louis, i Cambridge hanno continuato a frequentare il cottage, ma sempre con grande discrezione per impedire alla stampa di scoprire dove si trovasse. Più conosciuta la dimora di Anmer Hall, la preferita della coppia, situata nel Norfolk, in cui William e Kate hanno ricevuto spesso visite. I loro vicini hanno raccontato a People che, a differenza di quanto si pensi, il nipote della Regina e sua moglie sono persone molto semplici e alla mano.

“Kate a casa è molto rilassata, non si dà arie – ha spiegato una fonte -. Non diresti mai che hai di fronte una futura regina. Se vai a farle visita, ti offre sempre una tazza di tè. E molto spesso è William che lo prepara! […] Lei è come le mamme di tutto il mondo e dopo aver messo i bambini a dormire si rilassa facendo acquisti online o guardando tutorial di bellezza su Youtube”.

Da sempre sotto i riflettori, spesso Kate e William amano concedersi una fuga romantica, rifugiandosi proprio nella loro terza casa, lontano da tutto e da tutti. Proprio qui potrebbe svolgersi, nei prossimi mesi, il primissimo incontro con i Sussex. Meghan Markle e Harry infatti stanno per tornare a Londra decisi a sanare le tensioni con la famiglia reale e a chiarire i rapporti con i Cambridge dopo la Megxit.