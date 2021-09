Kate Middleton incinta: nuove prove nel look al matrimonio di suo fratello

Per non parlare del "sospetto" trasferimento da Kensington Palace a Windsor e dal fatto che gli esperti in questioni reali sono convinti che tutto sia possibile in fatto di nuova dolce attesa. Ma c'è dell'altro. William e Kate Middleton sono volati insieme ai loro tre figli nel Sud della Francia per partecipare al matrimonio di James, fratello della Duchessa, con Alizée Thevenet. La cerimonia si è svolta nel massimo riserbo tanto che le voci sulle nozze sono trapelate solo a fatto compiuto. Di foto dell'augusta coppia e prole nemmeno a parlarne, ma ora emergono dettagli interessanti, anche se Alizée Thevenet ha condiviso su Instagram uno scatto in abito da sposa, a braccetto con suo marito James.

Sembra che Kate e William abbiano scelto outfit casual, quindi niente di troppo raffinato e formale, in altri termini abiti comodi, ideali se Lady Middleton davvero aspetta il quarto figlio. Anche perché come è noto, la Duchessa soffre di forti nausee nei primi mesi della dolce attesa.

François Arizzi, che ha presieduto le nozze, ha dichiarato che William e Kate sono stati molto discreti per non rubare la scena agli sposi. Lady Middleton indossava invece un lungo abito verde chiaro, un outfit che sarebbe perfetto come premaman, mentre il Principe un completo beige. Al matrimonio, che si è tenuto nel villaggio pittoresco di Bormes-les-Mimosas, erano presenti numerosi vip. E pare che Royal baby si siano particolarmente divertiti.

Altro indizio sulla gravidanza di Kate riguarda le sue aperte dichiarazioni sul desiderio di diventare di nuovo mamma. Lei ha sempre detto di volere un quarto figlio, ma William era più scettico all'idea di avere un altro neonato per caso. Può essere che sua moglie gli abbia presentato delle valide motivazioni.