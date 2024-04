Carlo ha il cancro, condizioni di salute del Re: “Meghan è tossica, non è la benvenuta”

Fonte: IPA Re Carlo e Meghan Markle

Il Re è in lenta ripresa. Stando alle ultime notizie fornite da alcuni esperti Royal e confermate poi dal Palazzo, Carlo non sarebbe in grave pericolo come si era vociferato. La sua battaglia contro il cancro non è ancora giunta al termine e ci vorrà ancora del tempo prima della auspicata guarigione, che può contare sulla vicinanza della moglie Camilla e di una famiglia unita che si sta adoperando per sopperire ai suoi impegni.

Quando si parla della Royal Family, inevitabilmente torna alla mente quell’unico “pezzo” mancante che da anni ormai si è allontanato. Il Principe Harry vive oltreoceano e non sono mancati i momenti di tensione con il padre, ma sembra che la malattia in qualche modo li abbia riavvicinati. C’è grande attesa per il prossimo 8 maggio, data in cui finalmente padre e figlio potrebbero riconciliarsi ma non mancano le ombre. Anzi, un’ombra in particolare: quella di Meghan Markle, moglie di Harry, per la quale le porte non sono ancora aperte.

Harry pronto a riconciliarsi col padre Carlo

Non è un momento semplice per Re Carlo ma non sembra avere alcuna intenzione di perdere del tutto la speranza. Vale per la malattia, che sta affrontando con forza giorno per giorno, anche grazie al sostegno della moglie Camilla. E vale per il figlio Harry che, com’è noto ormai a chiunque, si è allontanato dalla famiglia ormai da parecchi anni. Una frattura che Carlo non ha mai accettato del tutto e alla quale non si è arreso.

Stando all’esperto Royal Richard Fitzwilliams, come riporta The Sun, stavolta la riconciliazione potrebbe essere davvero vicina. Carlo ha “lasciato la porta aperta” a un incontro privato col figlio che, ormai sarebbe certo, si recherà nel Regno Unito per l’evento che celebra il decimo anniversario degli Invictus Games. Fitzwilliams ha specificato che “Il Re ha sempre tenuto la porta aperta a Harry, ma ciò non significa necessariamente che riceverebbe sempre un’accoglienza calorosa. Ci vorrà del tempo. Ma chiaramente la situazione è cambiata nelle ultime settimane oltre ogni aspettativa. Non credo che sarebbe troppo difficile, dipende da come si definisce conciliazione. Penso che ci sia molta strada da fare prima Harry porterà Meghan e i bambini”.

Meghan “tossica”, non è la benvenuta

Meghan Markle continuerebbe a essere il centro della discordia. La sua presenza, sempre a detta dell’esperto Royal, non sembra gradita al Sovrano che nell’incontro per la riconciliazione non ha minimamente tenuto in considerazione la nuora. È quasi scontato che Meghan resterà nella sua villa di Montecito insieme ai figli Archie e Lilibet mentre Harry si reca in UK per l’incontro con il padre e la cerimonia a St. Paul dell’8 maggio, che celebra l’Incoronazione a un anno dal grande evento.

Della Duchessa del Sussex se ne sono dette moltissime nel corso degli anni, spesso a suo favore ma nella gran parte dei casi in totale sfavore. A lei si addossa la colpa di ogni male e, in effetti, non si può dire che non ci abbia messo del suo. Mentre si occupa del lancio del suo nuovo brand – American Riviera Orchard – la sua popolarità nel Regno Unito precipita costantemente e lo confermerebbero proprio le parole dell’esperto che l’ha definita “tossica”: “L’accoglienza di Meghan oscurerebbe il messaggio del servizio – ha spiegato al Sun -. (…) Meghan è tossica. Non sto dicendo che i Sussex lancerebbero attacchi alla Famiglia Reale in questo momento. Ma ciò che è molto, molto chiaro è che se vogliono costruire fiducia, hanno una lunga strada da percorrere”.