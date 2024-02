Carlo è fiducioso nelle cure contro il cancro. Ma intanto Harry è già in volo per Londra e ora tutti si ricordano dell'ombra nera durante l'incoronazione

A Re Carlo, 75 anni, è stato diagnosticato un cancro. Lo ha comunicato Buckingham Palace lunedì 5 febbraio. Il tumore è curabile e il Sovrano si sta già sottoponendo alle terapie che lo costringeranno a sospendere tutti gli impegni esterni. Malgrado le rassicurazioni del Palazzo, la preoccupazione per le sue condizioni di salute sono alte. E si inizia a favoleggiare sulla strana maledizione di Diana e sulla presenza di un’ombra inquietante durante la cerimonia di incoronazione dello scorso maggio.

Re Carlo, come sta dopo la diagnosi di cancro

Intanto i fatti sono questi: Carlo ha un cancro, il Palazzo lo ha annunciato ufficialmente lunedì 5 febbraio e la giornalista delle BBC, vestita di nero come impone il dress code quando si tratta di comunicazioni spiacevoli riguardo alla Famiglia Reale, ha dato immediatamente dopo la notizia.

Il tumore è stato scoperto a seguito dell’operazione alla prostata ingrossata, cui Carlo si è sottoposto la scorsa settimana. Buckingham Palace afferma che non si tratta di un cancro alla prostata. Anche se dopo quanto accaduto al Re, le ricerche su Google per “controllare il cancro alla prostata” e “come controllare la prostata” sono esplose del 1,073% e del 1,093% in tutto il mondo negli ultimi sette giorni dopo l’annuncio di Re Carlo, come rivela Supplement Doctor.

Sua Maestà, fa sapere il Palazzo, è molto fiducioso e positivo. Ha già iniziato le terapie e il tumore è stato definito dai medici curabile. Le cure però impediranno a Carlo di prendere impegni al di fuori del Palazzo, ma continuerà a svolgere quelli istituzionali, come incontrare il Primo Ministro ogni settimana.

Harry arriva a Londra senza Meghan Markle

Carlo ha chiamato personalmente Harry per comunicargli del cancro, prima che lo sapesse dai media, come è avvenuto per l’intervento alla prostata. Il Duca del Sussex non ci ha pensato un attimo a prendere un volo per tornare a Londra. Una Range Rover di lusso è stata avvistata al terminal vip dell’aeroporto di Los Angeles nella serata del 5 febbraio. Si presume che dentro ci fosse Harry che quindi non ha esitato a partire. Se così fosse il suo arrivo nella capitale britannica è previsto per le 12, ora inglese.

Harry dovrebbe essere partito da solo. Meghan Markle, a quanto si apprende, è rimasta a Los Angeles. La motivazione ufficiale riguarderà i figli, quella reale il fatto che tra lei e Carlo non ci sono buoni rapporti. Entrambi non si sopportano.

Non è ancora chiaro se Harry e William si vedranno. Anche perché il Principe del Galles sta supportando Kate Middleton nella sua lunga degenza a seguito di un serio intervento all’addome. Nemmeno si sa dove il Duca del Sussex alloggerà, ma sicuramente una stanza per lui in qualche palazzo della Corona si troverà. Gli esperti sono fiduciosi del fatto che questo grave problema di salute potrebbe però avere un effetto positivo sul rapporto del Re con Harry e sul rapporto di Harry con William.

Carlo, l’inquietante figura, presagio di morte

Intanto però le preoccupazioni sulla salute di Carlo alimentano spiegazioni irrazionali. Il suo tumore sarebbe una conseguenza della maledizione che Diana gli avrebbe gettato contro.

Ma soprattutto adesso tutti si ricordano di quell’ombra nera, una sorta di uomo incappucciato con tanto di falce in mano, che è apparsa durante l’incoronazione di Carlo. Quella figura ora viene interpretata come presagio nefasto, come un segno che avrebbe annunciato una disgrazia al Re, quella della malattia. C’è chi addirittura vi ha visto l’immagine della morte.

La Morte in Persona però con tutta probabilità doveva essere un monaco o un prete anglicano, ripreso erroneamente dalle telecamere. Ma alla luce dei nuovi fatti, l’inquietante figura acquista tutto un altro significato dove la razionalità non trova posto. E poi c’è chi pensa che Carlo abdicherà presto in favore di William.