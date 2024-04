Fonte: IPA Re Carlo

I sudditi del Regno Unito, e non solo, si chiedono quali siano le condizioni di Re Carlo. Giorno dopo giorno, in tantissimi vanno a caccia di aggiornamenti. Gli ultimi danno speranza, dal momento che finalmente si parla di un ritorno del sovrano alle sue attività pubbliche. Il cancro e le necessarie cure lo hanno obbligato a un prolungato periodo d’assenza, che però Carlo sarebbe ben intenzionato a veder terminare, finalmente.

Il ritorno di Re Carlo

I medici hanno imposto a Re Carlo di tenersi bene alla larga dai faticosi impegni reali. Il sovrano ha continuato a svolgere gli incarichi di Stato, come ad esempio le udienze settimanali tenute con il Primo Ministro Rishi Sunak, ma non ha preso impegni pubblici. Impegnato infatti a riprendersi fisicamente e psicologicamente tra un trattamento e l’altro.

L’ultima apparizione pubblica di Re Carlo risale alla domenica di Pasqua. Ha infatti preso parte alle funzioni religiose al fianco della Regina Camilla e del resto (o quasi) della Famiglia Reale. Apparso in buona salute all’uscita della chiesa in Scozia, mettendo a tacere alcune voci.

Fino a oggi, però, non si era ancora parlato di un suo “ritorno alla normalità”. Buckingham Palace non conferma ma fonti vicine al monarca hanno rivelato un’indiscrezione a Vanity Fair. Il recupero starebbe procedendo bene e Re Carlo sarebbe pronto a tornare a occuparsi di impegni pubblici già a giugno.

Il calendario reale

Il calendario di Re Carlo nella prossima estate risulta essere alquanto fitto. Ha in programma infatti di prendere parte al Trooping the Colour, che si terrà il prossimo 15 giugno. Dopo una settimana, poi, spazio al Royal Ascot.

Ecco, dunque, quando ci sarà il ritorno ufficiale del sovrano. A patto che il suo team medico gli dia il via libera, non è da escludere che prenda impegni pubblici prima d’allora, magari già a maggio. Una fonte reale riporta come Re Carlo stia rispondendo molto bene alle cure: “Ansioso di fare ritorno alle sue mansioni pubbliche prima di giugno, se possibile. Sta bene ma è frustrato per il fatto d’aver dovuto prendersi questo periodo di riposo. È un buon paziente, ma non sempre è paziente”.

Attualmente il sovrano si trova in Scozia ma la prossima settimana tornerà in Inghilterra. Ha perso peso durante il trattamento ma, nonostante questo, è stato in grado di svolgere il suo lavoro d’ufficio per tutto il tempo, restando al passo con la corrispondenza.

Sono però attese delle modifiche al suo programma standard, quando tornerà alla normalità. Dovrà accettare un numero di impegni minore, preferendo quelli all’aperto, così da non essere a stretto contatto con il pubblico.

Buckingham Palace ha spiegato come la pianificazione degli impegni futuri di Re Carlo proseguirà a essere sottoposta al parere dei medici. Fonti interne riportano come probabilmente i prossimi appuntamenti saranno fissati con minore preavviso rispetto a quanto avveniva in precedenza.