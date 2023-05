Chi è Bruce Oldfield, lo stilista che ha vestito la Regina Camilla (amato da Diana)

Fonte: IPA Camilla, da amante a Regina: la sua trasformazione in 10 look

Sontuoso e brillante, potremmo riassumere così l’abito indossato dalla Regina Camilla per l’Incoronazione. Non tutti sanno, però, che questa meravigliosa creazione – una vera e propria opera d’arte – si deve a un uomo di nome Bruce Oldfield, couturier britannico molto conosciuto anche al di fuori del Regno Unito e che ha disegnato abiti per molte celebrità. Camilla non avrebbe potuto scegliere meglio, se non fosse per un dettaglio che ha destato non poche critiche: Oldfield era uno degli stilisti preferiti di Lady Diana.

Bruce Oldfield, il couturier amato da Reali e celebrità

Classe 1950, Bruce Oldfield è un nome altisonante nel mondo della moda haute couture con alle spalle una lunga carriera, che lo ha visto disegnare e creare abiti magnifici sia per le donne della Royal Family britannica (e non solo) che per le celebrità del cinema e della musica.

Il suo percorso inizia nel 1973, quando si diploma a pieni voti in Fashion Design alla Ravensbourne University e alla Saint Martin’s School of Art di Londra ed è nello stesso anno che fa sfilare la sua prima collezione a New York. Già in quella prima, importante occasione chi potè vedere le sue creazioni capì che il giovane Bruce aveva qualcosa di speciale.

Oldfield inizia, così, a farsi conoscere dando vita al suo marchio e lanciando le prime collezioni prêt-à-porter in Europa e in America. Apre il suo primo negozio a Londra negli anni Ottanta e a quel punto comincia a costruirsi una clientela piuttosto importante: donne provenienti da ogni parte del mondo facevano la fila per accaparrarsi i meravigliosi abiti del couturier. Tra le star più celebri possiamo citare Barbra Streisand, Catherine Zeta-Jones, Charlotte Rampling, Helen Mirren e – in ambito Royal – le Regine Rania e Noor di Giordania.

Tanti i riconoscimenti a livello internazionale, in ultimo la prestigiosa medaglia dell’Order of the British Empire per l’apporto dato alla moda, conferita dalla Monarchia britannica alle personalità che si sono distinte per meriti particolari.

Lo stilista preferito di Lady Diana

C’è sempre stato un legame speciale tra Bruce Oldfield e la Royal Family britannica, ma tale rapporto si è esaltato quando lo stilista ha attirato l’attenzione della compianta Lady Diana. La Principessa del Popolo adorava le sue creazioni ed è per tale ragione che gli chiese per la prima volta nel 1980 di disegnare un abito per lei. Neanche a dirlo, da quel momento divenne una sua cliente abituale.

Lo stile di Lady Diana deve molto alla genialità e alla maestria del couturier inglese: grazie a lui si liberò di colletti alti e bottoni, dando spazio a tessuti raffinati e modelli che sono diventati iconici. Non è difficile comprendere perché in molti abbiano storto il naso quando la Regina Camilla ha deciso di affidarsi proprio alle sue mani per l’abito dell’Incoronazione.

Incoronazione, i dettagli dell’abito della Regina Camilla

Camilla non ha mai badato troppo alla moda e al glamour ma, com’è ovvio, adesso che la sua posizione è cambiata non può fare a meno di curare la propria immagine con dovizia di particolari. Ad aiutarla in tal senso è stato proprio Bruce Oldfield, che per lei aveva già creato dei look molto belli prima dell’Incoronazione. Basti pensare a quello azzurro indossato durante la sfilata del Trooping the Colour dello scorso anno.

Ma è con l’abito dell’Incoronazione che Oldfield ha fatto il miracolo: la Regina Camilla era raggiante e perfetta per l’evento. “Il mio obiettivo era quello di creare un abito che fosse appropriato per la grandiosità dell’occasione – ha spiegato lo stilista ad Huffpost Italia – e che assicurasse anche che Sua Maestà si sentisse felice e sicura di sé indossandolo”. Obiettivo centrato in pieno.

“L’abito dell’Incoronazione ha è uno stile e una silhouette che piace molto a Sua Maestà – ha svelato qualche dettaglio in più a Women’s Wear Daily -. Un elemento interessante dell’abito è che riflette una rappresentazione più fluida e moderna dell’affetto del Re e della Regina consorte per la natura e la campagna britannica”.

Realizzato a Battersea, l’abito-cappotto aveva una sottogonna ricamata in peau de soie (un tessuto di seta) ed è stato abbellito con una moltitudine di elementi floreali, dai fiori di campo alle margherite, dai non ti scordar di me alle primule rosse. Sull’orlo anteriore e sui polsini sono stati ricamati una rosa, un cardo, un narciso e un trifoglio, simboli delle quattro nazioni del Regno Unito. Per quanto riguarda le scarpe, invece, Camilla ha rinunciato al suo brand preferito affidandosi alla maestria di Eliot Zed.