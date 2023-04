Camilla, il suo brand di scarpe preferito che anche Julia Roberts adora

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

La Regina Camilla ha un brand di scarpe preferito, che adora anche Julia Roberts. Quando si tratta di scarpe eleganti ma comode, infatti, la Sovrana è all’avanguardia. Data la sua età (75 anni) e la fitta agenda di impegni reali, Camilla ha bisogno di scarpe facili da portare, che sorreggano senza appesantire le gambe, ma pur sempre impeccabili e adatte anche alle occasioni più mondane. E, grazie al passaparola, ha scoperto un marchio che fa per lei, scelto anche da molte attrici a Hollywood.

Regina Camilla, il brand di scarpe che adora: perché l’ha scelto

La Regina Camilla ha trovato le sue calzature preferite: è diventata fan del brand di scarpe britannico Sole Bliss dal 2018, un anno dopo che la fondatrice Lisa Kay ha lanciato il marchio, dopo aver notato una lacuna nel mercato delle scarpe lussuose, ma di supporto. E da allora non ne ha più fatto a meno. “Non so esattamente come abbia sentito parlare di Sole Bliss – ha spiegato la fondatrice alla rivista People – ma posso solo presumere che sia stato attraverso il passaparola.” L’azienda ha il suo quartier generale nell’Hertfordshire, nel Regno Unito.

“Un giorno, una delle mie adorabili ragazze in ufficio ha notato un ordine da Clarence House e poche settimane dopo abbiamo visto Camilla indossare le scarpe, è stato incredibilmente eccitante!” ha svelato Lisa Kay, specificando, dunque, che non si tratta di scarpe su misura, ma di modelli che la Regina ha acquistato online dal sito. Negli ultimi cinque anni, Camilla ha ordinato diversi stili nei suoi colori preferiti, il nude e il nero (pare le abbia indossate in pubblico oltre 80 volte), e ora ne possiede dodici paia in totale, comprese le scarpe da ginnastica casual con plateau.

Fonte: IPA

Comode ma eleganti, adatte a tutte le età, sono scarpe artigianali che hanno colmato un vuoto di mercato nel settore, e Camilla è stata tra le prime a scoprirle, lanciando così la moda. Ma le indosserà anche per l’incoronazione del 6 maggio? Lo scopriremo solo quel giorno, ma per la creatrice del marchio sarebbe la soddisfazione più grande.

Non solo Camilla: Julia Roberts e le altre vip che amano queste scarpe

Cosa hanno in comune la Regina Camilla e Julia Roberts? Sono fan dello stresso marchio di scarpe, proprio Sole Bliss. L’attrice ha indossato le comodissime calzature anche in occasione dei Critics Choice Awards e per la prima del suo ultimo film Ticket to Paradise. E non è l’unica, le attrici britanniche Olivia Coleman e Helen Mirren, che hanno entrambe interpretato la defunta Regina Elisabetta in ruoli televisivi e cinematografici, hanno indossato il marchio in diverse occasioni. Il segreto della Roberts? Le nasconde sotto lunghi e ampi vestiti.

Fonte: Getty Images

Oltreoceano, infatti, è stata ribattezzata come la “scarpa miracolosa” per il suo comfort nonostante l’altezza imponente dei tacchi di alcuni modelli, e tra le sue appassionate figurano anche Gabrielle Union, Rebel Wilson e Viola Davis. “Quando abbiamo lanciato Sole Bliss negli Stati Uniti nel 2020 – ha spiegato la creatrice – il feedback che abbiamo ricevuto dagli stilisti di Hollywood è stato che i nostri tacchi dovevano essere più alti! Ma poi molte attrici le hanno amate, e abbiamo iniziato a variegare la gamma dei nostri modelli.” Insomma, forse per la prima volta nella sua vita, la Regina Camilla è stata una influencer.