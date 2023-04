Camilla, le sue dame all’incoronazione: spunta la sorella Annabel

Fonte: IPA Carlo e Camilla, primo viaggio di Stato, i look della Regina in Germania

La Regina Camilla ha scelto due dame d’eccezione per la sua incoronazione, e una di loro è sua sorella Annabel. La consorte di Re Carlo, che avrà come paggetti anche i suoi nipoti e il suo pronipote, ha deciso di schierare la famiglia in questo giorno così importante, nonostante nessuno di loro abbia mai avuto un ruolo pubblico sino ad ora. Insomma, se Meghan Markle farà sentire la sua assenza, ci penseranno i familiari di Camilla a rubarle la scena, data la grande curiosità intorno al loro ruolo nell’incoronazione.

Regina Camilla, chi saranno le sue dame all’incoronazione

Parliamo sempre di Re Carlo, perché ovviamente sarà lui il Sovrano, ma non dobbiamo dimenticare che, il prossimo 6 maggio, sarà anche l’incoronazione della Regina Camilla. E la sua cerchia ristretta la sosterrà in questo giorno così importante. Infatti, la moglie di Carlo avrà due dame, ovvero delle vere e proprie assistenti, per la cerimonia, che si terrà presso l’abbazia di Westminster. Proprio da Palazzo arriva la conferma, dopo l’ufficializzati dei paggetti d’onore della Regina (tra i quali ci sono i suoi nipoti e un pronipote) che saranno Annabel Elliot e Fiona Mary Petty-Fitzmaurice ad affiancarla.

I nomi, forse, vi suoneranno nuovi, ma entrambe sono apparse al suo fianco in pubblico in passato: Lady Fiona, infatti, è una delle dame di Camilla, mentre Annabel è addirittura sua sorella. Una scelta inaspettata, visto che nessuno dei parenti della Regina, sino ad oggi, ha svolto un ruolo pubblico, e ora, invece, in occasione dell’incoronazione, saranno tutti schierati. Infatti, oltre ai suoi nipoti (figli dei figli stessi di Camilla), il pronipote annunciato come paggetto, Arthur Elliot, è proprio il nipote di sua sorella.

Tutto in famiglia, insomma, e se Carlo schiererà i Principi William e George (e non Harry), sua moglie avrà quasi la famiglia al completo tra lo staff della cerimonia. La curiosità, dunque, è alle stelle, conosciamo pochissimo queste persone, che hanno deciso, almeno fino ad ora, di restare lontani dalla vita pubblica e dai riflettori, preferendo la via della discrezione a quella degli onori. Ora che Camilla sarà incoronata, però, pare che tutto stia per cambiare. Chissà come la prenderà Kate Middleton, oscurata dai familiari di sua suocera.

Chi è Annabel Elliot, la sorella della Regina Camilla

Se la chiamassimo Shand, il suo cognome da nubile, forse sarebbe più semplice accostarla a Camilla, ma Annabel Elliot ha scelto di tenere il cognome del marito, al suo fianco da oltre cinquant’anni. Infatti, la sorella della Regina, 74 anni, è sposata con Simon Elliot dal 1972, e la coppia ha tre figli, Ben, Katie e Alice. Annabel è apparsa di rado in pubblico al fianco di Camilla, ma negli ultimi mesi l’ha accompagnata sempre più spesso, restando sempre un passo indietro, tanto che, spesso, gli stessi media inglesi non hanno fatto caso alla sua presenza, non riconoscendola.

Annabel è la sorella minore di Camilla, mentre suo fratello, Mark, è morto nel 2014. Lontana dai riflettori, la donna si è sempre dedicata alla sua passione, l’interior design. Dopo gli studi d’arte a Firenze, ha intrapreso questa carriera, fondando Annabel Elliot Interior, un noto negozio di arredamento e di antiquariato, di grande successo. Non solo, condividendo questa passione con Re Carlo, è stato spesso affidato a lei il compito di occuparsi dell’arredo di residenze reali e delle proprietà di questo genere di suo cognato.