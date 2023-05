La Regina Camilla non è stata certamente mai nota per i suoi look, ma, da ragazza di campagna con la passione per i cavalli a Sovrana. La moglie di Re Carlo verrà incoronata insieme a lui il 6 maggio, e in attesa di scoprire cosa indosserà per l'occasione, rivediamo la sua trasformazione attraverso 10 look e stili che l'hanno contraddistinta.