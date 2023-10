Fonte: Getty Images Kate Middleton, i look di settembre che fanno tendenza

Al primo posto, per Kate Middleton, ci sono sempre i figli. Verranno sempre prima del suo ruolo di Principessa del Galles. Proprio per questo motivo, ha preso la decisione di non unirsi al Principe William, che ha in programma un viaggio a Singapore per l’Earthshot Prize Innovation Summit. Il ritratto è quello di una Principessa legata ai suoi doveri, certo: ma il suo dovere è anche essere una mamma e stare al fianco dei propri figli in determinate situazioni.

Kate Middleton rinuncia al viaggio a Singapore insieme al Principe William

La Principessa del Galles ha preso una decisione: non ha intenzione di raggiungere il Principe William alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize 2023, in previsione per il 7 novembre a Singapore. Una scelta dettata da una necessità impellente per la Middleton, che ha sempre messo il suo ruolo di mamma al primo posto.

People, infatti, ha specificato che la Middleton ha deciso di rimanere a casa per prendersi cura dei figli, George, Charlotte e Louis. Ma non solo: durante la settimana in concomitanza con il viaggio a Singapore, infatti, il Principino George deve sostenere degli esami importanti. E chi meglio di mamma Kate può incoraggiarlo a dare il suo meglio?

La Principessa Kate ha rotto così la tradizione di partecipare alla terza cerimonia di premiazione annuale, alla quale ha preso parte negli ultimi due anni. L’Earthshot Prize è un progetto lanciato dal Principe William nel 2020, con l’obiettivo di promuovere un approccio più mirato contro le sfide ambientali più urgenti. L’intenzione è quella di assegnare dei premi fino al 2030.

La Principessa Kate ha partecipato alle precedenti cerimonie di premiazione: sul green carpet, ha sempre proposto look sostenibili, facendo delle forti dichiarazioni sull’importanza del tema ecologico legato alla moda. Non a caso, infatti, per la cerimonia inaugurale ha riciclato il suo abito lilla di Alexander McQueen. Kate, proprio come la Regina Letizia di Spagna, è una vera e propria maestra del riciclo.

Il legame speciale con i figli

Di recente, si è molto discusso di una presunta gravidanza della Principessa del Galles. Proprio la rinuncia al viaggio di Singapore ha fatto pensare inizialmente a una dolce attesa. Del resto, sono anni che si discute dell’ipotesi del quarto figlio. Ipotesi categoricamente smentita dal Principe William, che preferisce fermarsi a tre, anche e soprattutto per una questione ambientale. E poi c’è la questione economica: il mantenimento della Famiglia Reale è sempre stato un tema spinoso per i sudditi.

La Middleton, però, ama le famiglie numerose e ama i bambini. Per i figli, ha scelto un’educazione “normale”, così da donare loro un’infanzia divertente, leggera. Senza il peso – inevitabile – della Corona, soprattutto per il Principino George. Per questo motivo, il Principe e la Principessa del Galles hanno detto “no” persino agli stravizi, limitando qualsiasi occasione privilegiata. Persino i doni che ricevono a Natale dai sudditi non vengono destinati a loro, ma Kate e William preferiscono donarli a chi ne ha bisogno. Fatta poi eccezione degli impegni istituzionali, per il resto non vogliono abusare nemmeno di aiuti casalinghi: insomma, normale è la parola d’ordine. Per quanto, alla fine, possa essere tale.