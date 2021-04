Isola, scontro dietro le quinte fra Jeda e un opinionista

editato in: da

Scontro dietro le quinte all’Isola dei Famosi fra Jeda, fidanzato di Vera Gemma, e un noto opinionista. A svelarlo è stato proprio il manager di musica rap che ha scritto un lungo post su Instagram. “Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! – ha spiegato Jeda, parlando dell’Isola -. Io sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato”.

Il giovane ha lasciato intendere che ci sia stato uno scontro dietro le quinte del programma condotto da Ilary Blasi. “Non ho mai mancato di rispetto a nessuno perché sono il primo a portare rispetto a tutti! – ha aggiunto – Meglio che sto zitto perché se vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormi perché hai gli incubi per la persona che sei. Io invece dormo come un bambino. E comunque tu non sei un uomo, sei un maschio! Perché gli uomini non vanno a prendere per il cu** le donne. Questo dimostra la tua scarsa autostima come maschio. Con questo basta, non ti darò mai più importanza perché vali quanto una calza bucata per me! E le calze bucate si buttano”.

Il post di Jeda, legato da qualche tempo a Vera Gemma, ha fatto molto discutere. Poco dopo il manager, che è sempre stato in studio all’Isola dei Famosi per sostenere la compagna, ha spiegato quanto accaduto. “Parlavo di Roger Garth – ha spiegato a FanPage – e mi riferivo anche a una serie di fatti accaduti dietro le quinte, ma non solo. Da Barbara D’Urso, ad esempio, aveva detto che Vera più che sembrargli il Re Leone, gli sembrava Joker. Non può mancare di rispetto a una donna in questo modo, denigrandola per l’aspetto fisico. Questo non è commentare le sue azioni all’Isola, e Vera non ha fatto nulla per meritarsi tanta cattiveria. Quell’altro poi, Giacomo Urtis, che l’ha paragonata alla donna gatto. Ha postato anche una foto per prenderla in giro. Sono cose gravissime per le quali nessuno ha difeso Vera, a parte la sorella Giuliana – ha aggiunto -. E poi ci sono una serie di retroscena accaduti dietro le quinte, quando Garth è venuto da me fuorionda a dirmi cose offensive sul rapporto tra me e Vera”.