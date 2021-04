Chi è Lia Stublla, la stilista di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Fra le grandi novità di questa edizione de L’Isola dei Famosi ci sono senza dubbio i look sorprendenti di Ilary Blasi, i più audaci sono senza dubbio quello della stilista Lia Stublla. La conduttrice è tornata in tv al timone del reality che è stato condotto per moltissimi anni da Alessia Marcuzzi.

Ormai il pubblico ha imparato a conoscere Lady Totti e sa bene che quando si parla di look non lascia nulla al caso. Nella decima puntata del programma, ad esempio, ha indossato una creazione di lungo abito di velluto di Lia Stublla molto particolare. Si tratta di un abito in velluto blu elettrico con uno spacco laterale, scollatura e guanti coordinati. Per completare l’outfit la conduttrice ha scelto un paio di décolleté iLe Silla, maxi orecchini Bozart e uno chignon. Nelle prime puntate de L’Isola dei Famosi invece l’abbiamo vista sfoggiare un lungo vestito nero in velluto segnato da un incrocio e pania nuda, perfetto per esaltare il suo fisico scolpito.

Fra i vestiti indossati da Ilary Blasi e firmati Lia Stublla troviamo anche l’abito giallo ocra della terza puntata dell’Isola dei Famosi, quello color vinaccia con spalla sinistra scoperta del quinto appuntamento con il reality, e quello viola con spacco dell’ottava puntata.

Stilista albanese, originaria del Kosovo, Lia Stublla è una designer visionaria, molto amata dalle star. Fra le prime che hanno creduto nel suo talento ci sono le sorelle Rodriguez. Belen Rodriguez ha indossato spesso le sue creazioni soprattutto durate la conduzione di Tu Sì Que Vales. Gli abiti di Lia sono stati sfoggiati anche da Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo.

Poco prima dell’inizio dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi aveva confessato di studiare i suoi look per stupire il pubblico. “Nulla sarà lasciato al caso – aveva anticipato -. Sto facendo ricerca, ma i tempi sono cambiati. Va bene seguire la moda ed essere carine, ma comincio ad avere un’età e ci vogliono dei limiti. Le parrucche sono una mia grande passione, ma è un’idea che ho già portato in tv durante l’ultima edizione del ‘Grande Fratello Vip’ condotta da me. Non mi piace ripetermi”.