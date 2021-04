Valeria Marini invaghita di Gianmarco Onestini a Supervivientes

editato in: da

Valeria Marini, il ritorno in TV all’Isola dei Famosi: una vita di successi e amori

L’edizione spagnola dell’Isola del Famosi, Supervivientes, vede protagonista una stella nostrana: Valeria Marini, che sembra proprio essersi invaghita di Gianmarco Onestini, fratello di Luca ed ex concorrente del Gran Hermano Vip. Tuttavia, i piani dell’affascinante naufrago sono ben diversi, in particolare perché la sua attenzione è stata catturata dalla bellissima Melyssa Pinto, sua compagna di viaggio.

Valeria è rimasta subito incantata dalla bellezza di Onestini: c’è in effetti molta intesa tra loro, anche notata a seguito del video “best of”, che racchiude i momenti migliori tra i naufraghi. Il presentatore di Supervivientes, Javier Vazquez, che ama e supporta la showgirl, ha commentato l’avvicinamento tra Valeria e Gianmarco.

Osservando i video dei momenti più esilaranti trascorsi in hotel, i due si erano stesi al letto insieme in una clip molto particolare. Anche gli altri naufraghi avevano notato una sorta di affiatamento. Secondo le indiscrezioni, sia Valeria che Gianmarco sarebbero single al momento. L’avventura della Marini, che è avvezza ai reality, continua tra battute e prove, non sempre facili, tra cui una in cui è stato svelato il suo peso.

Durante uno dei giochi previsti sull’Isola, infatti, la Marini ha dovuto fronteggiare fango e sabbia: doveva sporcarsi il più possibile, raggiungendo un carico importante per vincere. L’obiettivo era di calcolare la sporcizia, da confrontare in seguito con il peso reale: la bilancia aveva segnato circa 80 chili e 100 grammi.

Gianmarco, al momento, sembra essere molto preso da Melyssa Pinto. Quest’ultima è una stella spagnola, nota al grande pubblico per avere partecipato a Mujeres Y Hombres, lo stesso format che in Italia è conosciuto come Uomini & Donne. Successivamente, la Pinto aveva anche preso parte a La Isla de las Tentaciones, ovvero il nostro Temptation Island, insieme a Tom Brusse, il corteggiatore che aveva scelto durante la sua esperienza come tronista.

Brusse e la Pinto si erano separati durante il programma e adesso è entrato anche nel cast di Supervivientes, per quello che si preannuncia non solo un triangolo in piena regola, ma un quadrangolo, con Valeria Marini che non intende lasciarsi sfuggire Onestini. Solo il tempo ci potrà confermare quali flirt o coppie si formeranno, e speriamo che Valeria abbia un pizzico di fortuna.