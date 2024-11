Kate Middleton, i suoi medici “sono molto preoccupati”: Meghan Markle rovina tutto

Dopo un anno difficile, segnato dalla lotta al cancro, Kate Middleton è tornata gradualmente ai suoi doveri reali. Ha partecipato agli eventi del Remembrance Day e prossimamente sarà impegnata con il concerto di Natale previsto a Westminster il prossimo 6 dicembre. Nonostante abbia terminato la sua chemioterapia preventiva, però, la Principessa del Galles è ancora sotto osservazione e i suoi medici restano preoccupati. Come se non bastasse, ad angosciare la moglie del Principe William c’è Meghan Markle, che non avrebbe apprezzato le ultime mosse della cognata e sarebbe pronta a darle di nuovo del filo da torcere.

Come sta davvero Kate Middleton

Kate Middleton è tornata in pubblico lo scorso fine settimana in occasione del Remembrance Day. Nonostante l’aspetto sereno, la royal expert spagnola Concha Calleja ha rivelato che la moglie del Principe William “non è ancora guarita ed è ancora sotto controllo medico”. “Tutto deve essere approvato dai medici. L’hanno avvertita un po’ perché ieri stava meglio di oggi. Le hanno detto che non può esagerare. Le hanno detto che bisogna fare tutto con calma”, ha spiegato nel programma tv Fiesta.

Calleja ha ricordato che Kate sta aspettando alcuni risultati medici che conoscerà solo il prossimo febbraio. Pertanto, i suoi medici le consigliano di non esagerare. “Kate Middleton non è ancora guarita. Il problema è che è esausta molto più di prima”, ha precisato. Indiscrezioni ovviamente da prendere con le pinze visto che non sono state confermate da Palazzo.

Anche se va ricordato che la stessa Principessa del Galles aveva fatto capire che la sua lotta contro il cancro non era giunta al termine durante l’emozionante video diffuso per annunciare la fine delle sue cure. “Il mio obiettivo ora è fare quello che posso per essere libera dal cancro. Anche se ho completato la chemioterapia, la mia strada verso la guarigione e il pieno recupero è lunga e devo continuare a prendere ogni giorno come viene. Tuttavia, non vedo l’ora di tornare al lavoro e, quando potrò, assumerò altri impegni pubblici nei prossimi mesi”, aveva sottolineato la futura Regina d’Inghilterra.

I problemi con Meghan Markle

Oltre ai problemi di salute, Kate Middleton deve far fronte anche alla faida con Meghan Markle. Da qualche tempo la Principessa starebbe cercando di riappacificare Re Carlo e William con Harry e questo avrebbe mandato su tutte le furie l’ex attrice americana. “Meghan non è affatto felice. Ha il terrore che suo marito venga trascinato di nuovo alla sua vecchia vita. È molto meglio per lei se lui sta lontano, così da poterlo tenere saldamente al suo fianco. L’idea che lui ritorni nella royal family la preoccupa parecchio”, ha spifferato una fonte a Closer.

Di recente, William ha parlato pubblicamente di suo fratello Harry – per la prima volta dopo anni – in un documentario sui senzatetto. E secondo i beninformati sarebbe stata Kate ad incoraggiare il marito a fare questo passo. “La Principessa del Galles sta spingendo molto per la riconciliazione e più recentemente ha incoraggiato William nei suoi sforzi per sanare la spaccatura”, ha ribadito l’insider.

Dopo la malattia le priorità di Kate sono cambiate e sembra che oggi la 42enne ritenga che “la disputa sia andata avanti troppo a lungo”. Per questo starebbe facendo tutto il possibile affinché l’erede al trono si riavvicini al fratello al quale un tempo era legatissimo. Tutti questi sforzi per una rapida riconciliazione avrebbero suscitato grande rabbia in Meghan, che teme di perdere Harry.

La Markle starebbe cercando disperatamente di impedire ad Harry di accettare qualsiasi offerta di pace: “Teme che la sua famiglia cerchi di metterli l’uno contro l’altro. È molto arrabbiata e ha reso molto chiaro, tramite suo marito, che vuole che Kate smetta di contattarlo. La sua più grande paura è che possa arrivare al punto dove deve scegliere tra lei e la sua famiglia”.