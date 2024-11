Camilla in lutto, è morta la cagnolina Beth. “Il triste addio alla compagna tanto amata”

Fonte: Getty Images La Regina Camilla

La Regina Camilla è in lutto. Ha perso infatti la sua adorata cagnolina Beth, aveva 13 anni. Buckingham Palace ha dato il triste annuncio condividendo sul profilo Instagram ufficiale una serie di foto della Sovrana in compagnia della sua Jack Russell.

Camilla è davvero provata dalla scomparsa di Beth, la cagnolina le ha fatto compagnia per 13 anni. La Regina ha voluto condividere il suo dolore con un posta davvero commovente sul suo profilo Instagram.

Nella prima foto si vede Camilla in campagna mentre passeggia preceduta dalla sua fidata Jack Russell. Poi in un altro scatto la dolce Beth posa accanto all’altro cane della Regina, Bluebell, e viene coccolata dal presentatore Paul O’Grady. La terza foto la vede in compagnia di Re Carlo mentre giocano insieme. E l’ultima ritrae Beth in braccio a Camilla mentre l’aiuta a svelare una targa, durante un evento ufficiale.

Le immagini sono accompagnate da questo commento: “Un triste addio a Beth, l’amatissima compagna della Regina del @Battersea Dogs and Cats Home, che ha portato tanta gioia, sia durante le passeggiate, sia aiutando nei doveri ufficiali, sia rannicchiata accanto al fuoco”.

Una frase che riassume 13 anni di amorevole convivenza. Beth era sempre presente nella vita della Regina, sia in momenti privati che in quelli pubblici, proprio come gli amatissimi Corgie di Elisabetta II, spesso immortalati nelle foto ufficiali coi capi di Stato, ma anche durante le passeggiate in campagna della Sovrana scomparsa.

A quanto si apprende da fonti vicine a Palazzo, Beth aveva un tumore e per lei non c’era più nulla da fare. La cagnolina è stata soppressa nel weekend.

La sua scomparsa si va ad aggiungere alla serie di eventi nefasti che hanno colpito la Famiglia Reale britannica quest’anno. Come è noto sia a Carlo che a Kate Middleton è stato diagnosticato un cancro all’inizio del 2024.

