Fonte: Getty Images Carlo d'Inghilterra

Si tratta di un fine settimana molto importante per la Famiglia Reale Inglese, visto che avranno luogo gli eventi di commemorazione dei tanti caduti della Prima e della Seconda Guerra Mondiale. Le cerimonie culmineranno nel Remembrance Sunday, giorno 10 novembre 2024, a cui prenderà parte, ovviamente, Re Carlo III, mentre sarà assente la consorte Camilla, come annunciato da un portavoce della Corona.

La prima donna d’Inghilterra ha dovuto rinunciare all’importante impegno pubblico in seguito a un’infezione al torace, ma sarà sostituita egregiamente da Kate Middleton, che è tornata, per la prima volta, agli impegni pubblici di maggiore rilievo, dopo la fine della terapia contro il cancro, a cui si è dovuta sottoporre.

Re Carlo, l’annuncio da Palazzo su Camilla

Re Carlo III ha combattuto una grande battaglia, nel corso dell’ultimo anno, vista la diagnosi ricevuta all’inizio dell’anno. Il sovrano, infatti, ha dovuto sottoporsi alle cure per un tumore e ha dovuto, di conseguenza, anche, diminuire i suoi impegni pubblici ufficiali. Di recente, però, il primo uomo d’Inghilterra ha potuto effettuare un nuovo viaggio in uno di paesi del Commonwealth: l’Australia.

Tornati dal tour intercontinentale, però, una nuova notizia spiacevole ha colpito la Coppia Reale. La Regina Camilla, infatti, è stata colpita da un’infezione toracica e si è vista costretta a cancellare tutti gli impegni dei giorni successivi. Un comunicato aveva annunciato che la sovrana sarebbe tornata agli impegni ufficiali solo il prossimo martedì, ma, adesso, è arrivata una nuova conferma ed è stato reso noto che, la consorte del sovrano non potrà essere presente, nemmeno alla cerimonia del Remembrance Sunday, come dichiarato da un portavoce del Palazzo: “Seguendo le indicazioni dei medici per garantire un completo recupero da un’infezione toracica stagionale e per proteggere gli altri da qualsiasi rischio potenziale, Sua Maestà non parteciperà agli eventi della commemorazione di questo fine settimana”.

L’annuncio ha svelato, inoltre, che la moglie del sovrano, dispiaciuta per la sua indisposizione, vorrà, in ogni caso celebrare l’importante commemorazione privatamente: “Anche se questo è motivo di grande delusione per la Regina, lei celebrerà l’occasione in privato a casa e spera di tornare ai doveri pubblici all’inizio della prossima settimana.”

Tra i motivi che, probabilmente, hanno costretto la Regina Camilla a non presenziare agli impegni reali, anche la volontà di evitare che il marito contragga la malattia.

Re Carlo, la partecipazione al Festival of Remembrance

Malgrado l’indisposizione della Regina Camilla, Carlo III è sembrato di buon umore, quando ha accolto, di recente, gli atleti, che hanno gareggiato alle ultime Olimpiadi, a Buckingham Palace e, nella serata del 9 novembre 2024, ha preso parte al Festival of Remembrance alla Royal Albert Hall, accanto alla sorella, la Principessa Anna. Il Re è apparso elegantissimo, come sempre, con un abito nero, camicia bianca e una cravatta scura con righe stampate. L’abito era, inoltre, decorato, da numerose medaglie.

Accanto al sovrano, anche il figlio William d’Inghilterra e la nuora Kate Middleton che, è sembrata del tutto raggiante, con un coat dress nero e una parure di perle. La Principessa del Galles è tornata in pubblico, per la prima volta, in un impegno così importante, dopo aver annunciato la fine della terapia contro il cancro.