Re Carlo, nuovi problemi con Camilla. E Donald Trump lo divide da Harry

Fonte: IPA Re Carlo

Re Carlo ha un grande fan in Donald Trump e con Melania intrattiene un’amicizia di penna. Ma questa adorazione riguarda solo il Re, infatti il Tycoon è pronto a sbattere fuori dagli Stati Uniti Harry.

Re Carlo, nuovi problemi a Corte con Camilla

Re Carlo deve affrontare un nuovo problema a Palazzo, sua moglie Camilla infatti è malata. Ha un’infezione al petto che l’ha costretta ad annullare tutti gli appuntamenti dei prossimi giorni, mentre suo figlio William è ancora in Sudafrica e Kate Middleton razionalizza le forze, dopo la fine della chemioterapia. Per far fronte agli impegni interni, Sua Maestà sta rispolverando “vecchi” membri della Corte, come Birgitte del Gloucester, chiamata all’ultimo a sostituire la Regina.

Re Carlo, Donald e Melania Trump lo adorano

Intanto, all’estero può contare sull’ammirazione di Donald e Melania Trump che ha rivelato nel suo libro di avere una corrispondenza epistolare con il Re. Stando all’esperto reale Phil Dampier, Carlo è estremamente popolare negli USA e dovrebbe fare un viaggio negli Stati Uniti, tanto che l’esperto gli consiglia di fare presto un viaggio lì, soprattutto dopo il successo del tour in Australia.

“Avrei pensato che anche un viaggio negli Stati Uniti sarebbe stata una cosa grandiosa”, ha spiegato Dampier, “Sarebbe una cosa grandiosa se il Re e la Regina andassero in America“. E ha sottolineato come Trump abbia un’adorazione nei suoi confronti e sarebbe molto contento di ospitare l’augusta coppia, tra l’altro con il pieno consenso di sua moglie Melania Trump.

Ma Dampier esclude anche che nei prossimi mesi Carlo e Camilla vadano negli USA. “Il prossimo viaggio sarà in Canada”. Ma potrebbero andare anche a Roma, a meno che non vadano William e Kate.

In ogni caso, se Melania e Donald Trump venerano Carlo e di conseguenza Camilla che hanno conosciuto qualche anno fa a Londra in occasione di una visita ufficiale, detestano Harry. Il Tycoon non lo sopporta così come ha una vera e propria avversione nei confronti di Meghan Markle, viera oppositrice della sua politica.

In un certo senso, questo atteggiamento dei Trump mette in difficoltà Carlo che si vede ulteriormente diviso dal figlio. Tra l’altro in molti a Palazzo premono perché il Re prenda apertamente le distanze da Harry, ma come padre gli è impossibile farlo.