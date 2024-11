Re Carlo, tutto sorrisi con le altre mentre Camilla è a casa malata

Fonte: Getty Images Re Carlo

Re Carlo non sembra per niente turbato dalla malattia di sua moglie Camilla. Infatti, ne approfitta in un’uscita da solo per chiacchierare e sorridere con le sue giovani ospiti.

Camilla malata, Re Carlo da solo all’evento

La Regina Camilla è stata messa ko da un’infezione al torace non meglio specificata. Ha dovuto annullare gli impegni di questa settimana, dunque si presume che non ci sarà al Remembrance Day, il prossimo 10 novembre. Infatti, l’ultimo comunicato di Buckingham Palace, del 6 novembre, riportava che la Sovrana tornerà al lavoro il prossimo 12 novembre. Ma non si può mai sapere e la Regina potrebbe cambiare programma all’ultimo.

Intanto Carlo ha ripreso il lavoro dopo il tour in Australia e al primo appuntamento in patria è ovviamente andato da solo. Il Re si è presentato a Buckingham Palace senza sua moglie, come previsto, per rendere omaggio agli atleti che hanno partecipato ai Giochi Olimpici e Paralimpici la scorsa estate a Parigi. Con lui c’erano la Principessa Anna e la Duchessa di Gloucester che ha fatto le veci di Camilla.

Re Carlo tutto sorrisi

Malgrado la Regina fosse assente, perché malata, Carlo è apparso sereno come non mai, anzi proprio felice di incontrare personalmente i giovani atleti che si sono distinti alle Olimpiadi. Infatti, si è intrattenuto con loro scherzando e sorridendo. In particolare, ha chiacchierato con alcuni di coloro che hanno portato a casa una medaglia, inorgogliendo il loro Re per i risultati raggiunti.

Insomma, Carlo era tutto sorrisi, specialmente con le atlete, come sempre d’altro canto. Evidentemente le condizioni di Camilla non sono preoccupanti. Probabilmente, la Regina si è presa una brutta infreddatura e i medici hanno preferito tenerla al caldo e al riposo, senza ulteriori strapazzi. In effetti, il viaggio in Australia e a Samoa è stato molto pesante per i Sovrani che negli ultimi giorni sono apparsi visibilmente stanchi, tanto che poi si sono fermati in India in una spa di lusso.

Ma l’escursione termica non deve aver giovato alla Regina che ha contratto un’infezione al torace. Stando a fonti vicine al Palazzo Carlo e Camilla in questi giorni vivono separati per evitare che il Re venga contagiato, dato la sua situazione delicata, perché in cura contro il cancro.