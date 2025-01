Re Carlo, Camilla è sparita dalle scene e non si sa che fine ha fatto

Fonte: IPA Camilla

Re Carlo sta affrontando gli impegni di gennaio da solo. O meglio senza la presenza della Regina consorte Camilla che sembra letteralmente sparita dalle scene da Natale.

Re Carlo agli eventi senza Camilla

Dunque, Re Carlo sta portando avanti l’agenda istituzionale senza avere al suo fianco Camilla. In queste prime due settimane di gennaio abbiamo visto all’opera già diversi membri della Famiglia Reale, come la Principessa Anna, William e persino Kate Middleton con una toccante visita all’ospedale londinese che l’ha avuta in cura contro il cancro.

Anche Sua Maestà ha presenziato a diversi appuntamenti, come l’evento a Buckingham Palace, in memoria della shoah o l’incontro, che si è tenuto a Dumfries House a Cumnock, con Rod Stewart e sua moglie, nominati ambasciatori della King’s Foundation in occasione del suo 35° anniversario. Ma della Regina nemmeno l’ombra.

Fonte: PA Media

Carlo inoltre ha annunciato il suo primo viaggio all’estero, il prossimo 27 gennaio, quando si recherà ad Auschwitz-Birkenau in Polonia in occasione del Giorno della Memoria. Ma non è chiaro se Camilla sarà con lui, il Palazzo infatti non lo ha specificato. A questo tipo di commemorazioni di solito partecipa anche la Regina consorte. Lo scorso giugno ad esempio aveva accompagnato il Re in Normandia in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco. Questa è una consuetudine non solo della Corte inglese ma anche delle altre monarchie europee. Infatti, Felipe di Spagna andrà ad Auschwitz con sua moglie Letizia.

Che fine ha fatto Camilla

Il “destino” di Camilla invece non è noto. La Regina sembra essersi volatilizzata, anche se, per essere precisi, si è vista accompagnare Carlo alla messa della domenica nella tenuta di Sandringham dove sono soliti trascorrere il weekend. La coppia ha sfidato la pioggia e il freddo per andare in chiesa.

Può essere che Camilla, su consiglio dei medici, abbia alleggerito la sua agenda. Infatti, lo scorso autunno, al ritorno dal viaggio in Australia, si era ammalata. Aveva sofferto di un’infezione al petto, che poi si è scoperto essere una forma di polmonite, che l’aveva costretta a rinunciare a diversi impegni.

Dunque, in considerazione delle rigide temperature e della brutta influenza che sta circolando, è probabile che la Regina abbia deciso di non partecipare a quegli incontri in cui la sua presenza non è strettamente necessaria, proprio per evitare ricadute e periodi di degenza ancora più lunghi.

Ovviamente queste sono solo ipotesi, dato che il Palazzo non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla Regina e alle sue condizioni di salute. Carlo non appare particolarmente preoccupato, anzi nelle ultime occasioni pubbliche è sembrato di ottimo umore, malgrado anche lui si stia ancora curando dal cancro.