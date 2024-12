Re Carlo, “l’infezione toracica di Camilla era una forma di polmonite”

Re Carlo abbattuto per l'assenza di Camilla. La Regina ha parlato per la prima volta della sua salute, rivelando di aver avuto una polmonite

Re Carlo è apparso un po’ abbattuto durante la cerimonia di benvenuto in onore dell’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e della sua prima moglie, la sceicca Jawaher. A preoccuparlo questa volta è la salute di sua moglie Camilla che ha parlato pubblicamente delle sue condizioni, dicendo di aver avuto una forma di polmonite.

Camilla rompe il silenzio sulla polmonite

Camilla non ha così preso parte all’incontro di benvenuto e alla sfilata in carrozza per l’emiro del Qatar. La sua assenza ha preoccupato moltissimo i sudditi, ma dopo la cerimonia che si è svolta all’aperto e in cui è stata di fatto sostituita da Kate Middleton, la Regina è stata accompagnata a Buckingham Palace.

Così, Camilla ha raggiunto Carlo e i suoi ospiti insieme ai quali ha visitato una mostra a Palazzo di opere d’arte provenienti dal Qatar. È qui che per la prima volta ha parlato apertamente della sua salute. La Regina consorte ha spiegato che l’infezione toracica che ha avuto “è stata una forma di polmonite”.

Fino ad ora il Palazzo non aveva dato dettagli sullo stato di salute, limitandosi a dire che Camilla, di ritorno dall’Australia, aveva contratto un’infezione al petto, senza specificare alto o la gravità. Sembrava una cosa che si poteva risolvere in pochi giorni, invece Camilla è stata costretta più volte a lasciare solo Re Carlo a eventi e impegni di Corte perché non stava ancora bene, dalla prima del Gladiatore II alla messa della scorsa domenica.

L’ennesimo forfait della Sovrana l’ha di fatto costretta a rivelare cosa ha avuto, anche per giustificare le numerose assenze senza troppo preoccupare i sudditi.

Camilla ha quindi spiegato di aver avuto una sorta di polmonite. Si sta riprendendo bene, ma continua ad avere episodici sintomi di stanchezza post-virale.

Re Carlo abbattuto

La Regina sembrava essere di buon umore quando è arrivata in auto a Buckingham Palace il 3 dicembre, dove è scesa da sola e si è sistemata la parte anteriore della giacca mentre saliva i gradini. Mentre più in difficoltà è apparso Re Carlo che ha perso in queste settimane un importante supporto dalla moglie. Quando sembrava che il cancro fosse sotto controllo, un’altra tegola è caduta sulla corona del Sovrano.

Fortunatamente Camilla sembra davvero essersi ripresa e in forze anche se deve evitare di prendere freddo e sottoporsi a sbalzi di temperatura, motivo per cui non ha preso parte alla parata di benvenuto.

Anche la sua presenza al banchetto di Stato è stata ridotta. Infatti, non ha partecipato alla tradizionale sfilata per salutare tutti gli ospiti, anche se sono confermate la cena e i saluti finali con l’emiro e la sceicca che oggi concludono il loro viaggio.