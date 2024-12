Kate Middleton sostituisce Camilla, il confronto con la sceicca e gli sguardi con William

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha sostituito di fatto Camilla nella cerimonia di benvenuto in onore dell’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, e della sua prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani. La Regina infatti ha dovuto dare forfait perché è ancora malata. L’infezione al torace sembra più grave di quanto si pensasse, tanto da costringerla a rinunciare all’incontro con gli ospiti d’onore, anche se poi si è ricongiunta con loro per la visita alla mostra di opere del Qatar.

Kate Middleton, cappotto di Alexander McQueen e anello di fidanzamento

Kate Middleton ha fatto il suo dovere in modo impeccabile. È arrivata con William per accogliere l’emiro e sua moglie indossando un lungo cappotto rosso granata, come la bandiera del Qatar, di Sarah Burton per Alexander McQueen, a doppiopetto con tasche laterali che ha abbinato a un cappello dello stesso colore di Sahar Millinery, alla borsa di Chanel e agli stivali di Gianvito Rossi. Orecchini e collana di perle appartenevano alla Regina Elisabetta e anche in questo caso sono un omaggio all’emiro e a sua moglie.

Tutti hanno notato che la Principessa del Galles portava il suo anello di fidanzamento, quello con zaffiro e diamanti, che ha “ereditato” da Lady Diana. Un dettaglio che non dovrebbe destare particolare stupore, dato che Kate lo porta quasi sempre. Ma nelle rare apparizioni che ha fatto mentre si sottoponeva alla chemioterapia, l’anello in questione era stato sostituito con una fede in oro e brillanti, probabilmente dono di suo marito William.

Fonte: Getty Images

Non è un caso che Kate, tornata ai doveri di Corte, si sia rimesso l’anello di fidanzamento. Esso è simbolo di continuità dinastica. Come dire che in questo cosa, come per la cerimonia del Remembrance Day, la Principessa è in rappresentanza della Monarchia.

William e Kate Middleton, sguardi di intesa

Ma l’anello di fidanzamento rappresenta anche il legame d’amore tra William e Kate. La coppia, anche durante un’occasione così formale, ha dimostrato di essere in perfetta armonia. Tra i due c’è stato un continuo gioco di sguardi, specchio della grande intesa che esiste tra loro. Will e Kate non hanno bisogno di ostentare la loro relazione presentandosi mano nella mano, come Harry e Meghan, o prendendosi troppo confidenza in pubblico. A loro basta guardarsi negli occhi, scambiare un paio di battute discrete per intendersi.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton e la sceicca Jawaher, look a confronto

L’emiro e sua moglie sono apparsi a loro agio con i Principi del Galles. La sceicca Jawaher ha fatto sfoggio della sua eleganza, indossando un lungo cappotto grigio a doppiopetto con bottoni dorati, sotto il quale si intravvedeva un abito rosso.

Fonte: Getty Images

Ma il meglio lo ha dato durante il banchetto di Stato a Kensington Palace dove di fatto non aveva rivali perché Kate non ha partecipato. Infatti, i medici le hanno consigliato di evitare stress eccessivi, anche in vista del concerto di Natale che si terrà il prossimo 6 dicembre.

Abbiamo visto però Lady Middleton prendere parte alla Horse Guards Parade e al corteo in carrozza di ritorno da Buckingham Palace. Nota di colore, alla cerimonia di benvenuto William e l’emiro erano vestiti praticamente allo stesso modo, con tanto di cravatta rossa.