Re Carlo, Camilla lo abbandona per Brigitte Macron

Fonte: IPA Camilla

Re Carlo accoglie a Londra l’emiro del Qatar il 3 dicembre e la Regina Camilla lo abbandona l’indomani per incontrarsi con Brigitte Macron. E lui non è invitato all’appuntamento.

Prima di Natale l’agenda di Re Carlo e di sua moglie Camilla è fitta di appuntamenti. Sicuramente il più importante è la visita di Stato che l’emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, e della sua prima moglie, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, fanno a Londra all’inizio di dicembre.

Persino Kate Middleton, che si sta riprendendo dal cancro, sarà presente alla cerimonia di benvenuto, anche se non parteciperà al ricevimento di gala che si terrà il 3 dicembre a Kensington Palace. Mentre Carlo sarà impegnato a discutere con l’emiro, Camilla si è presa un altro impegno il 4 dicembre.

Re Carlo, Camilla incontra Brigitte Macron senza di lui

La Regina infatti si incontrerà con Brigitte Macron che volerà a Londra. Le due donne, che hanno un ottimo rapporto, presenzieranno insieme alla cerimonia di consegna del Prix de l’Entente Littéraire (letteralmente Premio dell’Intesa Letteraria), alla Residenza di Francia nella capitale britannica.

Camilla è sempre in prima linea nel promuovere la cultura e la letteratura, una passione che condivide con Lady Macron, ex professoressa delle superiori.

L’incontro tra la Regina e la Première Dame è stato annunciato ufficialmente dal consigliere speciale dell’Eliseo, Tristan Bromet, con un post su Instagram dove si legge: “La Regina e Madame Brigitte Macron consegneranno ai vincitori il Prix de l’Entente Littéraire che sarà annunciato il 4 dicembre 2024 nella residenza francese a Londra“.

Nel messaggio si comprende lo scopo di questo premio, promosso da Camilla e Brigitte Macron: “Annunciato nel settembre 2023 dalla Regina e da Madame Brigitte Macron, durante la visita di Stato del re Carlo III e della Regina in Francia, il Premio dell’Intesa Letteraria premia opere destinate agli adolescenti e ai giovani adulti”. E prosegue: “Organizzato dall’Istituto francese del Regno Unito e dalla Royal Society of Literature, questo premio celebra i piaceri della lettura e la condivisione di esperienze letterarie tra la Francia e il Regno Unito”.

Questo scambio culturale si inserisce nelle celebrazioni del 120esimo anniversario dell’Intesa Cordiale tra Francia e Gran Bretagna.

Fonte: Getty Images

Regina Camilla e Brigitte Macron, l’intesa è perfetta

Sicuramente, sarà un’occasione anche per la Regina e la First Lady di incontrarsi di persona nuovamente e di rinsaldare il loro legame. Tra le due donne c’è molta intesa ed stato evidente durante il soggiorno parigino di Carlo e Camilla. La Macron intervenne di persona per aiutare la Sovrana quando si incastrò con la cappa del suo abito da sera di Dior.

All’appuntamento culturale, Carlo è escluso. Si tratta di un progetto su cui lavora solo Camilla, sebbene anche il Re abbia un ottimo rapporto con la moglie di Macron.