Re Carlo accoglie la sceicca del Qatar. Camilla rispolvera la tiara

Fonte: Getty Images Jawaher del Qatar

Re Carlo e Camilla si apprestano a ricevere a Buckingham Palace lo sceicco del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani e la prima delle sue tre mogli, la sceicca Jawaher bint Hamad bin Suhaim Al Thani, in visita di Stato nel Regno Unito il 3 e il 4 dicembre.

Carlo e Camilla ospitano lo sceicco del Qatar e sua moglie

I prossimi mesi per Carlo saranno molto intensi. A cominciare dal viaggio in Australia che lo impegnerà con la Regina consorte a partire dal 18 ottobre. Per questo motivo ha rinunciato a presenziare al vertice sul cambiamento climatico COP29. Il Re si sta infatti ancora sottoponendo alle cure contro il cancro che però dovrà sospendere per una decina di giorni mentre è in tour.

Tornato a Londra, non potrà comunque riposarsi. Sono molti gli eventi in programma, da quelli tradizionali per il Remembrance Day e Natale a quelli straordinari come la visita di Stato dello sceicco del Qatar e di sua moglie.

Il programma di due giorni è già stato definito. Gli ospiti saranno accolti con un tradizionale benvenuto cerimoniale alla Horse Guards Parade e con un grande banchetto di Stato a Buckingham Palace cui parteciperanno sicuramente Carlo e Camilla, mentre ancora non è stata annunciata la presenza di William e Kate Middleton.

Camilla rispolvera la tiara e l’abito di gala

Sicuramente, sarà un’occasione per la Regina consorte di rispolverare una delle tiare preziosissime che appartengono al tesoro della Famiglia Reale. Di solito ai banchetti di Stato, la Sovrana indossa gioielli regalati dai Paesi di provenienza dei loro ospiti, se ne hanno. Abbiamo visto Camilla sfoggiare la tiara con rubini birmani ma anche il diadema di brillanti appartenuto alla Regina Elisabetta.

Quasi certamente il suo look sarà firmato Fiona Clare, la stilista che la veste nelle occasioni più formali. L’abito sarà lungo, probabilmente bianco, ma potrebbe optare anche per il rosso.

Fonte: Getty Images

Chi è lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani, figlio di Moza del Qatar

Il Re e lo sceicco del Qatar hanno rapporti stretti. Carlo ha visitato il Qatar otto volte come Principe del Galles e ha incontrato l’emiro al vertice Cop28 di Dubai nel dicembre 2023.

Di contro, l’emiro e la sceicca Jawaher hanno partecipato all’incoronazione di Carlo e Camilla nell’Abbazia di Westminster e al funerale della defunta Regina Elisabetta.

Tamim bin Hamad Al Thani è figlio della bellissima Moza del Qatar. La sceicca, classe 1959, è considerata una delle donne più eleganti al mondo. Suo marito le aveva comprato la Maison Valentino, perché lei l’adorava. Ma è anche molto impegnata nella vita politica del suo Paese, tanto che Forbes l’ha posta al 79esimo posto nella classifica delle 100 donne più potenti al mondo.

Fonte: Getty Images

Al matrimonio di Rajwa e Hussein di Giordania, Moza aveva fatto parlare di sé grazie al suo fascino ineguagliabile.

Chi è la sceicca Jawaher del Qatar

Invece Jawaher, la prima moglie dello sceicco, è sua cugina di secondo grado. I due si sono sposati l’8 gennaio 2005 e hanno quattro figli. In quanto prima moglie, lo ha accompagnato in visita ufficiale nel 2022 alla Corte di Felipe e Letizia di Spagna e a dicembre sarà a Buckingham Palace.