The Beatles, annunciato il cast dei 4 film: c’è anche Paul Mescal

In arrivo una nuova quadrilogia dei Beatles: nel cast, non solo Paul Mescal, ma anche Barry Keoghan, Harris Dickinson e Joseph Quinn

Fonte: IPA Harris Dickinson, Paul Mescal, Barry Keoghan e Joseph Qu protagonisti di "The Beatles: A Four-Film Cinematic Event"

La storia dei Beatles non smette mai di affascinare. Oltre mezzo secolo dopo la loro ascesa, il leggendario quartetto di Liverpool continua a ispirare nuove generazioni e a segnare la cultura popolare con la loro musica intramontabile.

Ora, la magia dei Fab Four torna a rivivere sul grande schermo grazie a un progetto cinematografico senza precedenti: The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, firmato dal visionario regista Sam Mendes. Un’impresa audace e ambiziosa che punta a riscrivere la narrazione della band più iconica di tutti i tempi, esplorando i lati più intimi e inediti di ciascun componente.

Cosa sappiamo su “The Beatles: A Four-Film Cinematic Event”

I Beatles continuano a essere una pietra miliare della musica internazionale: un gruppo che ha saputo cambiare le regole della musica, ritagliandosi uno spazio immortale che ha percorso generazioni di ascoltatori nel mondo.

Sarà anche per questo che, ancora oggi, la loro storia viene ripresa non solo attraverso le loro canzoni, ma anche tramite progetti visivi per il grande e piccolo schermo. È questo l’obiettivo di Sam Mendes, regista britannico che per il 2028 ha in programma di regalare ai fan del mitico quartetto The Beatles: A Four-Film Cinematic Event.

Un progetto importante e ambizioso che ha tutta l’intenzione di mostrare un nuovo immaginario della storia della band di Abbey Road in un formato diverso dai biopic musicali a cui siamo stati abituati.

Sam Mendes, nel corso della presentazione al CinemaCon, ha infatti spiegato di aver voluto lavorare a un progetto sui Fab Four per anni, rimanendo però in dubbio sul tipo di formato più adatto. Escluse le possibilità di optare per una miniserie e un lungometraggio canonico per paura che “la storia fosse troppo grande per essere inserita in un singolo film”, ha quindi scelto di lavorare a un biopic diviso in 4 film: uno per ogni membro della band.

Questa scelta consente di esplorare a fondo la personalità e il vissuto di ciascun Beatle, approfondendo non solo la dimensione artistica ma anche, forse, quella personale e privata. Ogni film sarà un viaggio emozionante attraverso la vita di uno dei membri, dai primi passi nella scena musicale inglese fino alla consacrazione internazionale.

Una bellissima scommessa per raccontare la “più grande band della storia” scoprendo il punto di vista di ciascuno di loro e ripercorrendo ancora una volta gli esordi fino al momento in cui, per tutti, sono diventati un vero e proprio simbolo.

Il cast della nuova quadrilogia sui Beatles

I 4 film che compongono The Beatles: A Four-Film Cinematic Event, saranno quindi disponibili, molto probabilmente, ad aprile 2028, ma ancora non sappiamo se usciranno tutti nello stesso momento o se il regista preferirà scaglionarli nel tempo.

Quel che è certo è che i protagonisti esistono già: per questo incredibile progetto, infatti, Mendes ha scelto di costruire un cast di giovani stelle che nel corso della carriera hanno già saputo farsi amare dal pubblico.

Primo tra tutti Paul Mescal, acclamatissimo per i suoi ruoli in Normal People e Il Gladiatore 2, che entrerà nei panni di Paul McCartney. John Lennon sarà invece Harris Dickinson, già conosciuto per Babygirl, mentre George Harrison verrà interpretato da Joseph Quinn, anche lui parte del cast del secondo capitolo de Il Gladiatore, e Ringo Starr, invece, da Barry Keoghan, conosciutissimo e apprezzato dopo l’incredibile lavoro in Saltburn.

Con un progetto così ambizioso e un cast stellare, l’attesa per il 2028 si fa già sentire tra i fan e gli appassionati di cinema. Mendes promette di offrire un tributo autentico e originale ai Beatles, un’opera che non solo racconterà la loro musica, ma anche le sfide, i sogni e le fragilità di quattro ragazzi che hanno cambiato il mondo.