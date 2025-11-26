Laura Pausini si prende una pausa dai social, il suo staff spiega i motivi

Un periodo di stop dai social è quello che ha deciso Laura Pausini per concentrarsi sul lavoro e tornare sul palco più carica che mai

La notizia è arrivata quasi in maniera inaspettata, ma ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan: Laura Pausini si è presa una pausa dai social. Un gesto insolito per un’artista che ha sempre mantenuto un contatto diretto con il suo pubblico, condividendo backstage, emozioni, riflessioni e frammenti di quotidianità. A spiegare la decisione è stato il suo staff, che attraverso un breve messaggio ha voluto rassicurare i follower e chiarire che dietro questo silenzio non si nasconde alcun motivo preoccupante.

Laura Pausini, il motivo dello stop ai social

Il team della cantante ha rivelato che Laura Pausini ha scelto di “staccare” completamente, arrivando persino a svuotare il telefono da applicazioni e piattaforme. Una scelta radicale, forse sorprendente, ma che evidenzia un’esigenza ormai comune a molti artisti: quella di ritrovare uno spazio privato in cui lavorare, creare e ricaricarsi senza l’immediatezza continua del mondo digitale. “Ragazzi, Laura ha deciso di fare una Pausina dai social e non ha più nulla nel suo telefono” – si legge nella nota – con la chiara volontà di alleggerire la mente quanto la voglia di prendersi cura di sé in un momento di intensa attività creativa.

Il motivo principale di questo allontanamento, infatti, è legato al lavoro in corso sul nuovo disco. Dalle parole del suo staff emerge un entusiasmo tangibile: “Sta finendo il disco che… è una bomba!“. Una dichiarazione che lascia intravedere un progetto importante, evidentemente molto sentito e che richiede concentrazione assoluta. È probabilmente in questa dimensione che Laura sta trovando lo spazio necessario per dare forma a un lavoro che la riporta sui palchi di tutto il mondo. Al secondo album di cover, che darà un seguito a Io Canto, segue infatti un tour internazionale che la avvicina nuovamente ai suoi fan sparsi per tutto il globo. Per il momento, sembra invece svanire l’ipotesi di Sanremo 2026.

La reazione dei fan

La pausa dai social comporta inevitabilmente un distacco dai commenti e dalle reazioni dei fan. Lo staff ha infatti precisato che, non avendo più le applicazioni installate, Laura non può leggere i messaggi che le arrivano. I suoi canali social risultano comunque attivi e gestiti dal suo entourage: una scelta che protegge l’artista dal flusso costante di notifiche, permettendole di concentrarsi solo su ciò che davvero conta in questa fase.

Nonostante il silenzio, però, la cantante non è affatto “sparita”. Il suo team ha assicurato che resterà attivo per raccontare e aggiornare il pubblico su ogni novità. “Vi teniamo aggiornati su tutto quello che sta facendo” – hanno scritto – lasciando intendere che le prossime settimane potrebbero essere ricche di annunci. E infatti concludono con un invito che suona come promessa: “Stanno per arrivare molte notizie, preparatevi“.

Questa pausa, lungi dall’essere un allontanamento definitivo, somiglia piuttosto a un momento di raccolta, un respiro profondo prima di un nuovo capitolo artistico. Un gesto coraggioso in un momento in cui la presenza digitale appare quasi obbligata, e che restituisce un’immagine di Laura concentrata sulla sua musica. I fan, intanto, attendono. E chissà che proprio questo silenzio non sia il preludio al ritorno più luminoso.

