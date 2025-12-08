Laura Pausini cancella tutti i social, l’addio ai fan: “C’è troppo odio”

Via da tutti i social e cambia persino numero di telefono, perché Laura Pausini ha scelto di allontanarsi dal web

IPA Laura Pausini

I social network hanno un potere difficile da tenere a bada, anche per chi è adulto. Per chi è famoso i social significano migliaia di commenti ogni giorno. Messaggi d’affetto ma anche di una violenza inaudita. I social possono far male e isolarci dalla vita reale. Così, la saggia Laura Pausini ha scelto di prendersi una pausa dal web e cancellare tutte le app dal suo smartphone, con grande dispiacere dei fan più affezionati.

Il fioretto di Laura Pausini

“Ho deciso di fare un fioretto”, ha annunciato Laura Pausini in una storia sul suo profilo Instagram. “Eliminare dal mio cellulare tutti i social”: questo l’annuncio della cantante ai suoi oltre 5 milioni di follower da tutto il mondo. La 51enne di fama mondiale ha bisogno di un social detox, come si suol dire, ma ciò non vuol dire che i suoi profili saranno cancellati – per lo meno, a oltre 24 ore dall’annuncio sono ancora tutti attivi. L’utilizzo, però, sarà puramente professionale. Niente più chiacchiere a cuore aperto in diretta web.

“Nelle ultime settimane, con l’arrivo di Ritorno ad Amare (il suo nuovo brano), ho deciso di fare qualcosa di concreto per me, perché questa canzone è uno stimolo per ritornare ad amare noi stessi”, ha spiegato Pausini. “Ne avevo bisogno, – continua – stavo passando troppo tempo davanti allo schermo e questo mi causava ansia e stress”.

I social si erano trasformati in un secondo lavoro: “A volte non riuscivo a dormire perché pensavo di non essere riuscita a leggere e a rispondere a tutti i messaggi”. E da quando ha smesso di star dietro a Instagram, Laura sta già meglio: “Riavvicinarmi alla mia vita mi sta permettendo di sentirmi più serena e più concentrata con le persone reali al mio fianco. Con la luce del sole e non quella artificiale dello smartphone”.

Sul web troppo odio

Detox sì, ma Laura Pausini non può davvero sparire. I fan la reclamano e una sbirciata sul web è doverosa, con l’amaro in bocca però. “Oggi sono entrata 10 minuti sui vari social e ho trovato un odio spietato contro tutto e tutti. Mi sono spaventata”, si è sfogata la cantante. “Fate attenzione a non cadere in questa trappola che può portarvi davvero a stare male” è il consiglio che rivolge ai suoi follower.

“La salute vale e merita di più”, ribadisce Pausini, che riflette sull’utilizzo malsano che si fa dei social network: “Non siamo stati capaci di usare i social per creare contatti e avvicinarci. Sono diventati il posto dove si vomita rabbia e odio”. Infine, ai propri affezionati fan, pone una domanda: “State facendo anche voi qualcosa per tornare ad amare voi stessi?”.

I vip che hanno detto addio ai social

Laura Pausini non è la prima né l’unica star a dire addio ai social network. La cantante romagnola è in compagnia di alcune delle più grandi star di Hollywood. Dopo aver trascorso l’intera infanzia sotto i riflettori, il Daniel Radcliffe di Harry Potter, una volta adulto, non ha pensato neppure per un secondo di crearsi un profilo Instagram. Così come Brad Pitt, che di stare sul web non ne vede il motivo: “La vita è molto bella anche senza i social media”. Sulla stessa lunghezza d’onda è anche Keanu Reeves: “Non ho davvero nulla da dire su nulla! – ha dichiarato – Sono venuto a Hollywood per recitare nei film”.

Mentre Scarlett Johansson è persino spaventata dal web: “Onestamente, sono una persona troppo fragile per avere i social media. Il mio ego è molto fragile, non riesco a gestirlo. Ho già abbastanza ansia”. L’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence, invece, sui social c’è ma in incognito. Si nasconde dietro profili che assicura nessuno potrebbe mai associare a lei.