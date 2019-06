Céline Dion molto magra: la foto su Instagram preoccupa

editato in: da

Sorridente, ma magrissima: una delle ultime foto postate da Céline Dion su Instagram preoccupa in fan che si chiedono ormai da tempo come stia realmente la cantante.

51 anni e una carriera costellata di successi, l’artista da tempo è finita sotto la lente d’ingrandimento dei follower convinti che qualcosa non stia così bene come vorrebbe far credere. A scatenare i commenti un post pubblicato su Instagram in cui Céline sorride all’obiettivo sfoggiando una t-shirt e una gonna in pelle nera. Un look che mette ancora di più in risalto la magrezza della cantante e che ha dato vita ad accese polemiche.

“Penso davvero che tu sia malata – ha scritto qualcuno -. Dovresti farti curare”. Mentre un utente ha aggiunto: “Sei scheletrica, ma ti sei guardata allo specchio?”. Canadese classe 1968, Céline negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un enorme dolore, la perdita di René Angélil, il grande amore della sua vita.

Dopo la morte del marito, venuto a mancare nel gennaio 2016 a causa di un tumore alla gola, la cantante ha iniziato a perdere peso. Lei e René si erano incontrati quando lei aveva solamente 12 anni e lui 38, sette anni dopo avevano iniziato a frequentarsi nonostante la differenza d’età e nel 1994 si erano sposati a Montreal. “È stato il mio compagno di vita e l’unico uomo che abbia mai baciato” aveva confessato qualche tempo fa.

Un amore immenso che Céline ha perso tragicamente e che ha ricordato anche di recente sul palco del The Colosseum al Cesar Palace nell’ultimo concerto della sua residency di Las Vegas dopo ben 16 anni. Insieme a lei c’erano i tre figli, che si sono commossi insieme alla madre nel vedere le immagini di René.

E sarebbe stata proprio la perdita del marito, secondo molti, a portare la cantante a diventare troppo magra, così tanto che qualcuno su Instagram parla persino di anoressia. Una parola che era stata pronunciata anche qualche tempo fa nei confronti della cantante e a cui lei aveva risposto con forza. “Se ti piace come sono, eccomi qui. Altrimenti lasciami in pace” aveva replicato Céline mettendo a tacere tutti.