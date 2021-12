Céline Dion sta meglio: “È una guerriera. Ce la sta mettendo tutta”

Icona assoluta di stile e talento, Céline Dion in queste settimane sta facendo preoccupare i fan a causa di un problema di salute (non ben specificato) che tiene tutti col fiato sospeso. La cantante ha annullato tutti gli impegni sul palcoscenico, incluso il grande concerto che avrebbe dovuto tenere a Los Angeles, e purtroppo sembra ancora lontana la sua completa ripresa. Ma le parole di Julie Snyder, sua grande amica, sono rassicuranti.

Come sta Céline Dion

Céline Dion è in riposo forzato da diverse settimane, molto indebolita a causa di misteriosi spasmi muscolari gravi e persistenti, come si legge nella nota rilasciata dal suo staff sui profili social della cantante. In quell’occasione i fan si sono preoccupati, anche perché non è stato difficile fare due più due: l’artista dalla voce d’angelo era già apparsa di una magrezza spaventosa negli ultimi scatti che la ritraevano. Evidentemente qualcosa non andava già e i medici, alla fine, hanno deciso di metterla a riposo.

La Dion aveva commentato, distrutta, la cancellazione del concerto di Las Vegas e dei suoi prossimi impegni: “Ho il cuore spezzato da questo. La mia squadra e io abbiamo lavorato al nostro nuovo spettacolo negli ultimi otto mesi e non poter aprire questo novembre mi rattrista oltre le parole.(…) Ora devo concentrarmi per stare meglio…voglio superare tutto questo il prima possibile“.

Le parole della sua grande amica Julie

Nonostante il problema che affligge Céline Dion sia piuttosto grave e invalidante, come aveva confermato anche la sorella Claudette, la cantante non vede l’ora di tornare sulle scene e tornare a fare ciò per cui è nata. Attualmente si trova nella sua casa vicino a Las Vegas, a Summerlin, ma le parole di una delle sue più grandi amiche, la conduttrice canadese Julie Snyder, sono decisamente rassicuranti.

“Céline è una donna intensa che non fa nulla a metà – ha affermato la Snyder in un’intervista esclusiva al settimanale francese Gala -. Così quando si è appassionata alla danza, ad esempio, si è dedicata interamente ad essa”. Poi ha aggiunto: “Le ha fatto bene prendersi una pausa, ma penso che oggi sia ancora più motivata a tornare sul palco. (…) Ce la sta mettendo tutta per superare questo momento, perché non vede l’ora di tornare in scena. (…) Soffre ancora per le difficoltà della premenopausa ma Céline è una guerriera, non fa mai niente a metà, a 53 anni è ancora una donna capace di fare la differenza, lo dimostrerà anche stavolta”.