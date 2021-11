Céline Dion, condizioni di salute preoccupanti: “È molto debole”

Avrebbe dovuto esibirsi a Las Vegas in uno dei suoi concerti, Céline Dion, ma, a causa di problemi di salute, ha dovuto annullare tutti gli impegni presi con i suoi fan. Una decisione ha sollevato grande preoccupazione. E le nuove notizie che arrivano da alcune persone molto vicine alla cantante non sembrano essere rassicuranti.

Céline Dion, la sua salute preoccupa

Una magrezza eccessiva e preoccupante: è stato questo il primo indizio che, già tempo fa, aveva attirato l’attenzione e che aveva fatto sollevare i dubbi sullo stato di salute di Céline Dion. Poi è arrivato un lungo messaggio che ha annunciato l’annullamento di un concerto a Las Vegas, che si sarebbe dovuto tenere proprio nei prossimi giorni, a dare la conferma: la cantante non sta bene.

A tranquillizzare tutti, però, ci aveva pensato la sorella Claudette, che aveva affermato di non essere preoccupata e aveva dichiarato che presto Céline sarebbe tornata a cantare sul palco. Ad affliggerla, spasmi muscolari dolorosi che non le permettono di essere in forma al 100%.

A mettere di nuovo tutti in allarme, però, adesso ci pensa una parente di Céline, che ha rivelato le sue condizioni alla rivista Here, affermando che in realtà sono più gravi di quello che inizialmente si pensava.

Non può più alzarsi dal letto, né muoversi, né camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso.

Come è facile immaginare, uno stato del genere non lascia presagire un recupero veloce. Stando a quanto ripotato, potrebbe addirittura volerci un anno prima di poter vedere di nuovo Céline su un palco.

Cèline Dion: le immagini su Instagram

La cantante, nonostante le evidenti difficoltà, non starebbe perdendo la determinazione. La sua voglia di tornare a deliziare con la sua voce i suoi fan è tanta. Per loro, il suo team ha condiviso un breve video su Instagram in cui balla e appare sorridente.

Si tratta, però, di immagini che non sono state girate nel presente. Per adesso, infatti, la cantante sembrerebbe non avere alcuna intenzione di mostrarsi: ha bisogno di tempo per prendersi cura di se stessa. Sarà lei a dare nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute?