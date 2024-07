Fonte: Getty Images Céline Dion e il figlio René Charles

Un grande amore e tre figli che ancora oggi le ricordano i suoi giorni più belli: Céline Dion è mamma orgogliosa dei gemelli Eddy e Nelson oltre che del primogenito René Charles, che sta iniziando a seguire le sue orme. Oggi i suoi ragazzi sono cresciuti e sono la ragione che la spinge a non mollare, a continuare a lottare per riprendere in mano la sua vita. Dalla prima diagnosi è passato del tempo ma lei ha combattuto moltissimo per tornare a esibirsi, anche quando ogni cosa sembrava perduta. Non è un caso se il suo arrivo a Parigi per le Olimpiadi 2024 è stato accolto con grande calore, visto che il suo pubblico l’aspettava da tempo.

Chi è René Charles Angelil

È il figlio maggiore di Céline Dion e già da tempo ha iniziato a seguire le sue orme. Classe 2001, ha dimostrato di avere un grande talento per la musica. Ha scritto diverse canzoni, mostrando la sua attitudine verso la musica che ha respirato fin da giovanissimo. Di lui non si sa molto, visto che i suoi genitori hanno sempre tenuto a mantenere il più stretto riserbo su di lui e i suoi fratelli.

Di certo, da quando è mancato suo marito nel 2016, l’artista canadese ha fatto di tutto per proteggerli e tenerli lontani dal clamore mediatico nel loro momento più difficile. Lei ha sofferto moltissimo e da quel giorno non è stata più la stessa. Il loro amore, che per molti anni l’ha resa felice, l’ha spinta a chiudersi intorno ai suoi figli che non ha voluto esporre al mondo ma che ha tenuto vicino a sé. Questo non ha impedito a René Charles di iniziare una proficua carriera nel mondo della musica, che sta seguendo ancora oggi.

Fonte: Getty Images

Chi sono i gemelli Eddy e Nelson

I gemelli, Eddy e Nelson, sono nati nel 2010 e quindi sono ancora troppo giovani perché si possa capire quale possa essere il loro futuro. Di certo, la loro mamma li ama moltissimo e non manca mai di farsi vedere in giro con loro, anche in una delle sue ultime uscite dopo la malattia, per partecipare a una partita di hockey. Per i suoi figli ha anche lasciato la carriera, in parte, che ha rallentato per occuparsi della sua famiglia.

Era stata la diagnosi di tumore ricevuta dal marito René Angelil a indurla a fermarsi quasi completamente per stare vicina alla famiglia e ai suoi figli, che erano ancora giovanissimi e stavano per perdere il loro padre. È gradualmente tornata alla normalità con gli anni, fino a quando non è stata fermata dalla terribile malattia che l’ha bloccata e costretta ad annullare il lungo tour che aveva previsto in tutto il mondo.

La speranza, per lei e per i figli, è che possa tornare presto a esibirsi sebbene la malattia stia progredendo rapidamente. Sua sorella Claudette non è mai stata positiva in merito e, anzi, in più di un’occasione ha ribadito che Céline Dion era in rapido peggioramento. Le immagini che arrivano da Parigi, dov’è arrivata per le Olimpiadi, sono una piccola luce in fondo al tunnel del male che sta affrontando con grande coraggio.