Celine Dion, l’addio alla musica è vicino: potrebbe non cantare più

La salute di Celine Dion peggiora ancora: secondo le ultime indiscrezioni, la cantante sarebbe vicina al ritiro dalla scena musicale, visto che le sue condizioni non le permetterebbero più di esibirsi in pubblico. L’artista continua a soffrire a causa della malattia rara che l’ha colpita, la sindrome della persona rigida, patologia limitante che ne blocca i movimenti e la parola.

Celine Dion vicina all’addio alla musica: le sue condizioni

Sembrano peggiorare ulteriormente le condizioni di salute di Celine Dion, costretta già qualche mese fa a cancellare il tour mondiale a causa di una malattia rara che le impedisce di cantare e di esibirsi con performance spettacolari con le quali ha sempre stupito il suo pubblico.

Secondo fonti vicine al sito statunitense RadarOnline, l’artista, proprio a causa della sua situazione potrebbe non calcare più il palco, impossibilitata ormai a cantare in pubblico. Stando a quanto si legge sul portale, Celine Dion sarebbe “in uno stato di tormento“.

“Adesso è così debilitata che odia uscire di casa anche solo per poco tempo e non ha intenzione, dato il suo stato, di riprogrammare le date del tour del 2023 e del 2024 che ha cancellato a maggio”, riporta il sito americano.

“Celine non viene fotografata in pubblico da quasi 600 giorni e per una buona ragione”, ha dichiarato un insider. “Ha difficoltà a camminare ed è in balia di forti spasmi muscolari che la rendono suscettibile di cedimenti. La sua schiena è diventata gobba e i sintomi sono a volte insopportabili”.

La fonte vicina alla cantante ha affermato che le sue condizioni stanno peggiorando progressivamente, e che i medici sono convinti che difficilmente rivedremo Celine esibirsi su un palco.

Le parole della sorella Claudette

Nel frattempo, la sorella della star, Claudette, ha confessato che Celine sta lottando per trovare dei farmaci efficaci per trattare la sindrome della persona rigida, che colpisce solo una persona su un milione. Purtroppo trattandosi di una patologia così rara, non esistono al momento delle cure che possano aiutarla efficacemente.

La donna aveva spiegato poco tempo fa che Dion sta combattendo con tutte le sue forze per tornare a esibirsi: “Ci fidiamo di lei. Non riusciamo a trovare una medicina che possa funzionare, ma avere speranza è importante”.

La donna ha confessato che i membri della famiglia “incrociano le dita” per lei e che la sorella Linda si è trasferita nella casa di Las Vegas della star per aiutarla a prendersi cura di lei.

L’annuncio della malattia era arrivato dalla stessa Dion a dicembre del 2022, quando i fan si erano preoccupati, a ragione, della sua eccessiva magrezza. “Di recente mi è stato diagnosticato un disturbo neurologico molto raro. La sindrome della persona rigida. Ora so che è questo ad aver causato tutti gli spasmi di cui ho sofferto recentemente”, aveva rivelato.

Lo scorso maggio la star, consapevole dei sintomi invalidanti della malattia, aveva deciso di annullare la sua tournée, annunciandolo su Instagram: “Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta – aveva fatto sapere -. Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli e, anche se mi spezza il cuore, è meglio che annulliamo tutto adesso finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo… E non vedo l’ora di rivedervi!”