Celine Dion cancella il tour mondiale: non è più in grado di esibirsi

“Mi dispiace tanto deludervi ancora una volta”. C’è tanta amarezza nelle parole di Celine Dion, costretta a cancellare il tour mondiale a fronte della malattia diagnosticatale e che, di fatto, le impedisce di esibirsi. Sta lottando con le unghie e con i denti l’artista dalla voce d’angelo e il suo ultimo messaggio su Instagram è l’ennesima dimostrazione d’amore per i tantissimi fan che la seguono con affetto e apprensione.

Celine Dion costretta a cancellare il tour mondiale

Da quando le è stato diagnosticato un raro disturbo neurologico completamente invalidante, la vita di Celine Dion ha preso una piega tutt’altro che felice. A 55 anni ha collezionato una carriera ricca di successi, esibendosi in tutto il mondo per la gioia di uno stuolo di fan che unisce intere generazioni. C’è chi ha vissuto il suo “boom” quando ha inciso l’iconica My Heart Will Go On per Titanic, e chi non ha più smesso di seguirla dopo il duetto con Andrea Bocelli in The Prayer, brano talmente toccante che è impossibile restarne indifferenti.

Sono solo piccole gocce in un oceano talmente immenso e, vedendo oggi un’artista tanto grande costretta ad annullare le sue performance, viene una stretta al cuore. Celine Dion è stata costretta ad annullare il Courage World Tour e lo ha annunciato con un post sul suo profilo Instagram.

“Mi dispiace tanto deludervi tutti ancora una volta – si legge nel messaggio rivolto ai fan -. Sto lavorando sodo per recuperare le forze, ma fare tour può essere molto difficile anche quando sei al 100%. Non è giusto nei vostri confronti continuare a rimandare gli spettacoli e, anche se mi spezza il cuore, è meglio che annulliamo tutto adesso finché non sarò davvero pronta per tornare di nuovo sul palco. Voglio che tutti sappiate che non mi arrendo… E non vedo l’ora di rivedervi!”.

La risposta dei fan, una dichiarazione d’amore per Celine

C’è il dolore per non potersi esibire nelle parole di Celine Dion, ma soprattutto il timore di deludere le aspettative dei fan i quali, in tutta risposta, l’hanno avvolta con una valanga di commenti che sono una vera e propria dichiarazione d’amore. Non c’è delusione nei loro messaggi, solo il desiderio che possa riprendersi presto da una malattia che la sta mettendo a dura prova.

“Ti vogliamo bene Celine, abbi cura di te, la tua salute è la cosa più importante e preziosa. Preghiamo per la tua guarigione” ha scritto un utente su Instagram, seguito a ruota da un altro che ha aggiunto: “Abbiamo solo bisogno che tu ti prenda cura di te stesso. La tua salute è l’unica cosa che conta“.

“Non ci hai mai deluso – ha incalzato un terzo fan -. Hai lavorato così tanti anni per regalarci grandi momenti e belle canzoni! È solo questione di tempo per rivederti sul palco, e lo stiamo aspettando con tutta la pazienza di cui hai bisogno per guarire… Pregando per la tua guarigione!”.

Celine Dion, il raro disturbo neurologico senza cura

Come lei stessa aveva annunciato in un video lo scorso 8 dicembre con il volto segnato dalle lacrime, Celine Dion soffre di un raro disturbo neurologico chiamato SPS, ovvero sindrome della persona rigida. L’incidenza della malattia è molto bassa – si parla di una persona su un milione – ma i sintomi sono devastanti: chi ne è affetto soffre di un irrigidimento incontrollato dei muscoli, quindi di terribili spasmi che nel tempo, con il progredire della condizione, possono portare alla totale immobilità. Al punto da non poter più camminare, ma neanche parlare.

Purtroppo la SPS non ha attualmente una cura e chi riceve questa diagnosi è consapevole dell’impossibilità di guarirne del tutto. Celine Dion sta effettuando dei trattamenti allo scopo di rallentare la progressione della malattia e bloccarne i sintomi, in modo da non perdere del tutto la funzionalità motoria.