La triste faida dei Presley dopo la morte di Lisa Marie: la scelta di Priscilla

Quella tra Priscilla Presley e la nipote Riley Keough si è trasformata in una durissima battaglia senza esclusione di colpi. La morte di Lisa Marie Presley, unica figlia del leggendario Elvis, ha scosso gli animi in famiglia ma, come spesso accade quando ci sono di mezzo degli interessi economici, sono nati dei malumori che lasciano presagire il peggio. Le indiscrezioni continuano a rincorrersi e sembra proprio che le protagoniste di questa triste faida non abbiano alcuna intenzione di mollare la presa.

La triste faida dei Presley dopo la morte di Lisa Marie

La morte di Lisa Marie Presley, venuta mancare lo scorso 12 gennaio a causa di un attacco cardiaco, ha scosso tutti. La sua è stata una vita travagliata e dolorosa sotto molti aspetti, ma nel giro di niente l’attenzione si è immediatamente spostata sulla sua eredità. Inevitabile, del resto, quando sei la figlia di una leggenda vivente come Elvis.

L’apertura del testamento ha scatenato l’ira della madre Priscilla Presley: tutto dovrebbe andare nelle mani delle tre figlie della cantante, l’attrice Riley Keough e le gemelle Harper e Finley, inclusa la mega tenuta di Graceland che Elvis acquistò nel 1957 per 100 mila dollari e oggi ne vale ben 500 milioni. Priscilla non ha digerito, inoltre, un piccolo ma enorme particolare emerso dal testamento della figlia: la nipote Riley non solo beneficerà della cospicua eredità di famiglia, ma a lei spetterà il compito di gestire e amministrare tutto, fino all’ultimo centesimo.

Da qui l’inizio di una faida familiare che non accenna a placarsi. Priscilla Presley ha impugnato il testamento della figlia, mentre con la nipote è iniziata una guerra accesissima, costellata di colpi bassi degni di una saga di romanzi.

La scelta di Priscilla Presley contro la nipote Riley Keough

Priscilla Presley è convinta che la figlia sia stata in qualche modo indotta a modificare il testamento, estromettendola di fatto dal fondo fiduciario che amministra tutti i suoi beni a completo favore della primogenita, Riley Keough. Il documento non sarebbe, dunque, autentico e la escluderebbe dall’eredità di Lisa Marie senza alcuna buona ragione. Eredità che – a dirla tutta – includerebbe anche tre milioni di dollari di debiti.

Stando a quanto riporta PageSix, interessato sin dall’inizio alla vicenda, l’ex moglie di Elvis avrebbe sganciato una nuova bomba contro la nipote. La sua assenza alla notte degli Oscar non sarebbe stata casuale: Priscilla sta mettendo a punto la sua ultima mossa, alleandosi con l’ex genero Michael Lockwood. Lisa Marie non voleva avere niente a che fare con l’ex marito – non è stato neanche invitato ai funerali della cantante -, ma la madre ha sempre mantenuto ottimi rapporti con lui. Non è difficile credere, dunque, a questa alleanza “di convenienza”.

Dal canto suo Lockwood avrebbe già chiesto a un giudice di essere nominato tutore ad litem delle figlie Harper e Finley, ancora minorenni, in modo tale da rappresentarle ufficialmente nel corso della battaglia in tribunale.

Intanto si vocifera che Riley abbia cambiato le serrature a Graceland, lasciando la nonna fuori dalla tenuta di famiglia. Indiscrezione o meno, è una certezza che di questa storia sentiremo parlare ancora per molto tempo.