Lisa Marie Presley si ricongiunge all’amato figlio: il luogo della sepoltura

La morte di Lisa Marie Presley ha sconvolto il mondo intero. Giovane, bellissima, mamma e artista di successo: si è spenta all’età di 54 anni, a seguito del secondo infarto che ha avuto, come confermato dalla famiglia. Per il luogo della sepoltura, non c’è stato alcun dubbio: la Presley si ricongiunge con l’amatissimo figlio Ben, scomparso nel 2020, a Graceland, nella tenuta di famiglia, dove è sepolta anche la leggenda del Rock and Roll, il padre Elvis.

Lisa Marie Presley sepolta a Graceland vicino al figlio e al padre

“È con il cuore pesante che devo condividere la notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato. Era la donna più appassionata, forte e amorevole che abbia mai conosciuto”, ad avere annunciato l’addio alla vita di Lisa Marie Presley a 54 anni è stata la mamma Priscilla all’Associated Press. Ad avere rivelato il luogo di sepoltura della Presley è un agente della figlia di Lisa Marie, Riley Keough, all’Hollywood Reporter.

La cantautrice sarà sepolta accanto all’amatissimo figlio Benjamin Keough, morto nel 2020 dopo un colpo di arma da fuoco autoinflitto. La scomparsa di Lisa Marie è avvenuta proprio pochi giorni dopo il ritorno nella tenuta del Tennessee a Memphis, per celebrare quello che sarebbe stato l’ottantottesimo anno del padre. La tenuta è stata ereditata da Lisa Marie, comprensiva di cimeli, vetture e beni, nel 1993. Spesso, però, l’aveva definita quasi “infestata”, perché le ricordava proprio la mortalità.

Lisa Marie Presley, come è morta la Principessa del Rock and Roll

Nella mattina del 12 gennaio la Presley ha avuto un infarto: l’ex marito Danny Keough – viveva con lei – ha eseguito la rianimazione cardiopolmonare fino all’arrivo dei soccorsi. Trasportata d’urgenza in ospedale, la cantante è stata dichiarata cerebralmente morta: fonti hanno rivelato a Page Six che la famiglia ha firmato l’ordine di non rianimazione, poco prima della morte di Lisa Marie a seguito del secondo infarto.

Il legame spezzato con il figlio Ben

“L’ultima dimora di Lisa Marie sarà a Graceland, accanto al suo amato figlio Ben”, ha confermato la fonte. Proprio il dolore per Benjamin non si era mai sopito, e Lisa Marie non era mai riuscita ad accettare la scomparsa del figlio, avvenuta a 27 anni. Sepolto nel Meditation Garden insieme al resto della sua famiglia, tra cui il nonno Elvis, la bisnonna Gladys e il bisnonno Vernon, ora Lisa Marie si ricongiungerà con loro.

La tenuta in Tennessee di Elvis Presley

Graceland è stata la dimora di Elvis Presley, ed è stata anche la sua ultima abitazione. Dal 1978, Graceland è stata aperta al pubblico: molti visitatori hanno avuto così l’opportunità di lasciare dei fiori e degli omaggi sulla tomba di Elvis. Inserita nel 1991 nel National Register of Historic Places, è un Monumento Storco Nazionale ed è anche la seconda residenza più visitata in America, dopo la Casa Bianca. Proprio a Graceland è morto Elvis il 16 agosto 1977 dopo un arresto cardiaco. Nel 2003, Lisa Marie aveva detto: “Tutte le tombe sono allineate e c’è un posto lì, che mi aspetta, proprio accanto a mia nonna”.