Lisa Marie Presley in ospedale per arresto cardiaco. Come sta la figlia di Elvis

Chi è Lisa Marie Presley: vita e carriera della figlia di Elvis

Nella famiglia di Elvis Presley la musica scorre decisamente nel sangue. Lui, che è stata una delle più grandi icone della musica internazionale, nonché fonte di ispirazione per musicisti di rock’n’roll e rockabilly, ha saputo trasmettere la sua passione anche alla figlia, Lisa Marie. 54 anni, talentuosa cantautrice americana, Lisa Marie Presley ha debuttato nel mondo della musica nel 2003, anno in cui prese il via la sua carriera da solista. Il suo primo album è To Whom It May Concern e venne accolto da un discreto successo.

Sin da giovane è stata seguace di Scientology e, proprio durante il periodo in cui è stata vicina all’associazione, ha incontrato Danny Keough. La coppia si sposò nel 1988 e dal loro matrimonio nacquero due figli: Danielle Riley (modella e attrice di successo) e Benjamin Storm, morto nel 2020. Il divorzio arrivò nel 1994 e, nel medesimo anno, la cantautrice sposò Michael Jackson. Dopo il secondo divorzio della sua vita, datato 1996, Lisa Marie Presley conobbe e si sposò con Nicolas Cage nel 2002.

La cantante, inoltre, ha posseduto e gestito la Elvis Presley Enterprises fino al 2005, quando ha venduto tutta l’attività. Infine, dal 1993 è anche la proprietaria esclusiva di Graceland, la famosa tenuta di Elvis a Memphis, nel Tennessee.