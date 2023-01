Lisa Marie Presley e sua figlia Riley: l’ultima foto insieme

Fonte: Getty Images Lisa Marie, la maledizione dei Presley: tragedie e amori infelici

La morte di Lisa Marie Presley, avvenuta all’improvviso per un attacco cardiaco il 12 gennaio scorso, a soli 54 anni, pochi giorni dopo essere apparsa sorridente in pubblico ai Golden Globe, ha gettato nello sconforto fan, amici e soprattutto i famigliari dell’unica figlia di Elvis.

Dai tanti messaggi di cordoglio affidati ai media, ai social, alla cerimonia funebre durante la quale le hanno dedicato parole toccanti amici come Sarah Ferguson e canzoni commoventi, come November Rain cantata da un Axl Rose visibilmente emozionato e con la voce strozzata.

Oggi la figlia Riley Keough, che durante le esequie non era riuscita a salire sul palco per commemorare la madre e aveva affidato i suoi pensieri al marito Ben Smith Peterson che aveva letto la bellissima lettera scritta da lei (“Spero di poter amare mia figlia nel modo in cui hai amato me, nel modo in cui hai amato mio fratello e le mie sorelle. Grazie per avermi mostrato che l’amore è l’unica cosa che conta in questo mondo”), ha postato sul suo profilo Instagram l’ultimo scatto con sua mamma. Scrivendo accanto: “Mi sento fortunata ad avere una foto dell’ultima volta che ho visto la mia bellissima mamma“.

Il tenero scatto, loro due che pranzano insieme sorridendo al fotografo, è stato condiviso dopo che Riley ha rivelato che Lisa Marie era diventata nonna poco prima della sua morte, poiché lei e suo marito Ben Smith-Peterson avevano avuto la loro prima figlia insieme.

Lisa Marie ha ricevuto tante dimostrazioni di affetto da parte dello show-biz americano e i suoi amici più cari le hanno rivolto pensieri pieni di amore.

Le parole più toccanti sono state quelle della madre di Lisa Marie, Priscilla Presley: “Il nostro cuore è spezzato, Lisa Marie noi ti amiamo. Lei era un’icona, una supereroina per molte persone in tutto il mondo”.

Lisa Marie Presley, le toccanti parole di Sarah Ferguson al funerale

Sarah Ferguson, amica di vecchia data di Lisa Marie, ha detto durante le esequie, salendo sul palco: “La mia defunta suocera diceva che niente di quello che si può dire può portare via l’angoscia e il dolore di questi momenti, perché il dolore è il prezzo che paghiamo per l’amore. E quanto aveva ragione”.

Lisa Marie Presley, l’attesa dei risultati dell’autopsia

Un’autopsia per Lisa Marie è stata effettuata pochi giorni dopo la sua morte, ma la causa del decesso non è stata ancora resa nota, in attesa dei risultati di uno screening tossicologico, che potrebbe richiedere del tempo.