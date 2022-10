Sarah Ferguson, l’ultimo regalo speciale per la Regina Elisabetta: “Per me come una madre”

Fonte: IPA Sarah Ferguson parla della Regina Elisabetta

Sarah Ferguson è stato il volto più inaspettato ai solenni funerali della Regina Elisabetta, in seconda fila insieme ai parenti più stretti. Il suo legame con la Sovrana è diventato argomento caldo nelle ultime settimane, e lei stessa a confermato che Elisabetta II per lei è stata una vera mamma. La Duchessa, oggi scrittrice affermata, ha rivelato anche il dolce ultimo regalo che le ha fatto qualche mese prima della sua scomparsa.

Sarah Ferguson e quel legame speciale con la Regina Elisabetta

Sarah Ferguson è il personaggio dirompente che, insieme a Lady Diana, ha rivoluzionato la famiglia reale, raccontando, negli anni, gli aneddoti più bui e difficile della vita di Palazzo. Eppure, a differenza della cognata, lei non è mai andata via davvero, non ha mai perso il titolo di Duchessa, e convive con il suo ex marito, il Principe Andrea.

Per questo, Fergie la Rossa ha mantenuto un rapporto importante con la Regina Elisabetta II, che lei considera come una seconda madre: “Per me è stata una mamma e una meravigliosa migliore amica” ha rivelato ad una presentazione del suo nuovo romanzo.

“Sono stata davvero fortunata, perché ogni minuto passato con lei è stampato nel mio cuore e nella mia memoria”. E pensare che, dopo il suo divorzio da Andrea, a Palazzo l’avevano vista come la nemica numero uno. Lei, che nella sua autobiografia aveva rivelato i terribili comportamenti che lo staff le aveva riservato, compreso il confinarla in una stanza nelle segrete di Buckingham Palace. Lei, la nuora che il Principe Filippo non ha mai accettato, e che ha disprezzato fino all’ultimo giorno.

Lei, l’unica che, pur essendo uscita dalla Famiglia, è ancora lì, inseparabile dal suo Principe, che forse, un giorno risposerà. Alla ex (ma lo è ancora?) coppia la Regina Elisabetta ha affidato i suoi beni più preziosi: i suoi cagnolini corgi. Sarah, durante l’Henley Literary Festival ha rivelato anche di aver fatto un ultimo regalo alla Sovrana: una copia del suo romanzo, La bussola del cuore, in francese.

“Le ho detto che non importava se lo avesse letto, ma come sempre volevo renderla partecipe. In questi anni, ogni cosa che ho fatto, ogni iniziativa o avventura letteraria, l’ho fatta con il suo consenso, le ho sempre chiesto consiglio” ha rivelato per la prima volta la Ferguson.

Da Duchessa a scrittrice, l’evoluzione di Sarah Ferguson

La bussola del cuore, che ha spopolato anche nelle nostre librerie, è solo la più recente fatica letteraria di Sarah Ferguson, che da anni alterna le attività benefiche alla scrittura. Dai libri per bambini ai romanzi storici, sono tante le opere realizzate in veste di autrice, che le hanno permesso di togliersi un po’ di dosso il marchio reale.

“Per me scrivere è una fuga dalla realtà – ha spiegato – mi ha aiutato ad affrontare eventi difficili, a costruirmi un mio mondo, oltre al piacere di farlo”. Il riferimento è anche allo scandalo sessuale che ha travolto il Principe Andrea, che ha coinciso con la stesura del suo ultimo romanzo.

“Qualcuno alle volte storce il naso, trova difficoltà a chiamarmi scrittrice” non ha nascosto con un filo di fastidio Sarah, che è già al lavoro sul suo prossimo manoscritto.