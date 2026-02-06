Chi è Priscilla Prado, la moglie di Pucci

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Pucci e Priscilla Prado

Elegante, riservata e lontana dal clamore mediatico, Priscilla Prado è la donna che ha condiviso la vita con Andrea Pucci, comico e attore amatissimo dal pubblico italiano. Pur essendo legata ad un personaggio famoso, Priscilla ha sempre scelto la discrezione, diventando una presenza solida e fondamentale nella vita privata dell’artista.

Chi è Priscilla Prado, la carriera

Classe 1984, Priscilla Prado è di origine brasiliana e ha trascorso parte della sua giovinezza tra il Brasile e l’Europa, prima di stabilirsi definitivamente in Italia, Paese che è diventato il centro della sua vita personale e professionale. Nel corso degli anni ha lavorato come modella, esperienza che le ha permesso di viaggiare, conoscere realtà internazionali e confrontarsi con ambienti creativi molto competitivi. Parallelamente ha maturato competenze legate al mondo della comunicazione e dell’organizzazione, lavorando in questi settori.

Oggi lavora come consulente d’immagine e si occupa di moda, collaborando con maison Botondi, celebre brand milanese. Nonostante sia molto riservata in passato Priscilla ha preso parte, proprio in veste di esperta fashion, a Detto Fatto, programma di Rai 2 condotto da Caterina Balivo. Priscilla inoltre è mamma di due gemelli, Luca e Giulia, nati da una precedente relazione.

L’amore di Priscilla Prado e Andrea Pucci

Priscilla Prado e Andrea Pucci si sono incontrati per la prima volta nel 2009, quando entrambi erano già impegnati nelle rispettive carriere. Lui comico e conduttore televisivo, lei professionista legata al mondo della comunicazione e della moda. L’incontro ha dato inizio a una relazione solida, costruita lontano dai riflettori.

Dopo diversi anni di fidanzamento, nel 2020 la coppia ha deciso di sposarsi con una cerimonia privata, alla presenza di amici stretti e familiari. Nonostante il matrimonio, Priscilla ha continuato a mantenere un profilo basso, supportando Pucci nella sua carriera e seguendolo spesso durante i suoi tour teatrali.

“Oggi siamo più complici di sempre – ha raccontato qualche tempo fa -, siamo innamorati più che mai, felici di un presente che, nonostante mille limiti, è un regalo. Siamo entusiasti di un futuro insieme che ha ancora tanto da offrirci. Non mi guardo indietro: sono esattamente dove voglio essere”.

In oltre dieci anni di relazione la coppia ha superato anche momenti difficili e ostacoli che hanno consolidato il legame: “Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora – ha spiegato -. Ne abbiamo vissute di esperienze… belle, bellissime, uniche, irripetibili, folli, tristi, tristissime, da non ripetere. Ci siamo amati pazzamente. Siamo arrivati anche a odiarci. Ci siamo persi. E divisi abbiamo cercato disperatamente di vivere vite felici. Ma la verità è che non abbiamo mai smesso di cercarci, di desiderarci e di ritrovarci”.

In passato Andrea Pucci è stato legato a Raffaella Zenoni da cui ha avuto la figlia Rachele (di cognome Baccan poiché il vero nome di Pucci è Andrea Baccan) a cui è legatissimo. La coppia è stata sposata per moltissimi anni prima di dirsi addio e dopo la fine del matrimonio il comico e l’ex moglie sono riusciti a costruire un rapporto amichevole.