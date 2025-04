Il comico milanese si è sottoposto a un'operazione che l'ha rimesso in sesto: le prima parole di Andrea Pucci prima di tornare in scena

Fonte: IPA Andrea Pucci

Trent’anni di carriera da festeggiare sul palco, per Andrea Pucci, che dopo il malore al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì si è sottoposto a un’operazione per tornare più in forma di prima. A dichiararlo è proprio lui a margine dell’intervento che ha subito per “fare il tagliando” e che lo riporta sul palco a qualche settimana dal colpo che l’aveva costretto a interrompere lo spettacolo. Oggi la sua salute è molto migliorata e può tornare a lavorare, con tutte le precauzioni del caso.

Come sta Andrea Pucci

“In tanti si sono interessati alla mia salute, mi hanno mandato migliaia di messaggi. Notizia: ho fatto ‘il tagliando’, mi hanno messo a posto le coronarie“, ha dichiarato Andrea Pucci, “Mi sento meglio, sto facendo un grande recupero. Ma il vero recupero per la mia salute siete voi”, ha aggiunto prima di annunciare di essere pronto a tornare sul palco e riprendere il tour programmato per 30 anni… E non sentirli, con il quale sta celebrando questo importantissimo traguardo di carriera.

Il calendario è stato chiaramente rivoluzionato per potergli permettere di prendersi cura della sua salute e poter tornare a esibirsi in piena sicurezza. Stando alle sue dichiarazioni pare comunque che al rientro non manchi poi molto, malgrado le dichiarazioni seguite al malore di Forlì e che dipingevano uno scenario decisamente complesso sebbene risolvibile con la terapia adeguata.

Le prime parole dopo il malore

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, aveva detto a mezz’ora dall’inizio dello spettacolo, prima di ritirarsi dietro le quinte. Il pubblico l’aveva atteso per 15 minuti, ma dopo questo tempo erano stati i suoi musicisti a spiegare che l’artista non era in grado di proseguire con lo show. Soccorso dai paramedici, Andrea Pucci si era sottoposto ai controlli del caso e aveva deciso di prendersi una pausa dalla tournée per risolvere le problematiche in cui era incappato.

“E poi un giorno ti senti per strada, arriva l’ambulanza e allora cominci a pensare che hai fatto un sacco di sacrifici per gli altri e per te poco. E così provi a cambiare in fretta per non buttare altro tempo, non sai quanto ne rimane ma cominci a dire a te stesso quasi quasi ora penso anche a me”, aveva scritto a marzo in maniera sibillina sui social, mentre dopo il malore aveva spiegato: “Oggettivamente non sto benissimo. Sono qua per ringraziarvi per i centinaia di messaggi ricevuti per sapere come sto, in funzione a quanto accaduto ieri durante lo spettacolo a Forlì. Oggettivamente non sto benissimo, devo fare dei controlli. Vi comunico che le date del 1 e del 2, 8 e 9 aprile sono rimandate e sospese”.

“Ho bisogno di fare dei controlli perché non sono in formissima. Voglio essere l’Andrea che conoscete voi, il Pucci che conoscete voi. Ma adesso non sono in quello stato”: da qui la decisione di rivedere il calendario e riprendere con lo spettacolo solo dopo che la sua salute glielo avrebbe consentito. Ora la notizia dell’operazione alle coronarie che l’ha rimesso in sesto in vista delle prossime date.