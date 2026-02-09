Andrea Pucci perde un altro ingaggio lavorativo: “Se continua così chiederò l’elemosina”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Andrea Pucci perde un altro ingaggio lavorativo dopo la scelta di rinunciare al Festival di Sanremo 2026 e si sfoga nelle Stories di Instagram.

Il comico ha condiviso sul suo profilo social quanto accaduto, spiegando che le polemiche che l’hanno travolto avrebbero portato un’azienda a bloccare il suo ingaggio lavorativo. Uno stop che Andrea Pucci ha commentato, fra l’amareggiato e l’ironico, su Instagram.

Gli ultimi giorni non sono stati affatto semplice per Pucci che, dopo una serie di polemiche e critiche legate alla scelta di Carlo Conti di portarlo a Sanremo 2026, ha scelto di rinunciare al ruolo di co-conduttore. Dopo un lungo dibattito fra chi ha scelto di schierarsi dalla parte di Pucci e chi l’ha criticato, una nota azienda che fa parte della grande distribuzione ha scelto di ritirare l’invito del comico ad un evento aziendale.

L’email inviata dal marchio è stata condivisa da Andrea Pucci: “In seguito alle vicende successe negli ultimi giorni a livello mediatico – si legge – purtroppo ci vediamo costretti a rinunciare all’ingaggio dell’artista Andrea Pucci al nostro evento aziendale. Non possiamo legare il nostro nome a fatti e/o persone che sono coinvolte in qualsiasi diatriba e/o polemica”.

Lapidario il commento del comico che ha scritto: “Se va avanti così dovrò andare fuori dai loro store a chiedere l’elemosina”.

Chi è Andrea Pucci

Classe 1965, Andrea Pucci è un comico, attore e conduttore televisivo italiano. Prima di intraprendere la carriera nel mondo dello spettacolo, Pucci lavora nella tabaccheria di famiglia situata in piazzale Istria, a Milano, dove uno dei suoi clienti abituali è il famoso conduttore Gerry Scotti. In seguito gestisce un negozio di gioielleria, ma trascorre ogni estate lavorando come animatore nei villaggi turistici, esperienza che segnerà un primo contatto con il pubblico e il mondo dell’intrattenimento.

La sua carriera televisiva inizia nel 1994 quando un incontro casuale con il giornalista Tiberio Timperi durante una cena gli apre le porte del piccolo schermo. Timperi lo presenta ad un autore del programma La sai l’ultima?, dove Pucci debutta come barzellettiere. È proprio in quella trasmissione che Pippo Franco gli dà il soprannome “Pucci”, ispirato ad uno dei suoi personaggi di barzellette. Da lì inizia il suo percorso nel mondo della televisione, fatto di monologhi comici e satira su temi sociali e di costume.

Nel 2005 Andrea Pucci diventa un volto noto del programma comico Colorado su Italia 1, dove le sue performance lo portano alla popolarità. Nel 2010, esce il suo primo libro, Ho sposato l’esorcista, scritto insieme all’autore Raffaele Skizzo Bruscella, che racconta le sue esperienze personali con umorismo.

In seguito prende parte al programma I love my dog, dedicato agli amanti dei cani, con Rossella Brescia e Gianluca Impastato. Nel 2017 Pucci entra nel cast del programma Big Show su Italia 1 che conduce insieme a Katia Follesa, e nello stesso anno diventa ospite fisso del Maurizio Costanzo Show su Canale 5.

Nel 202, Pucci si lancia in nuovi progetti, diventando giudice del programma Star in the Star su Canale 5 e partecipando allo show Stasera tutto è possibile su Rai 2.

Nel 2022 torna sul piccolo schermo con Pucci Show – Il meglio di…, un programma in prima serata su Italia 1, facente parte del ciclo On Stage che celebra i momenti più divertenti della sua carriera. Fra il 2024 e il 2025 torna a calcare le scene teatrali con il nuovo spettacolo 30 anni e non sentirli, un’occasione per celebrare la sua lunga carriera.