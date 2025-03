Malore sul palco per il comico Andrea Pucci, mentre era impegnato nel suo show 30 anni... e non sentirli a Forlì. Come sta

Fonte: IPA Andrea Pucci

“Non mi sento bene, non riesco ad andare avanti”, con queste parole, Andrea Pucci, tra i comici più amati, ha interrotto il suo spettacolo al Gran Teatro PalaGalassi a Forlì nella serata del 28 marzo, dove stava portando lo show celebrativo 30 anni… e non sentirli, per la sua lunghissima carriera. Come sta adesso.

Andrea Pucci interrompe lo spettacolo per un malore: come sta

Un malore sul palco per il comico Andrea Pucci, che ha interrotto il suo show 30 anni… e non sentirli congedandosi con il pubblico e dirigendosi dietro le quinte. La serata al Gran Teatro PalaGalassi di Forlì era iniziata come previsto, con battute e intermezzi musicali. Era presente anche una band dal vivo e, come riporta Il Resto del Carlino, Pucci si era unito alla band per alcune canzoni. Poi, però, a circa mezz’ora dall’inizio dello show, Pucci si è congedato, dicendo di non sentirsi bene e di non riuscire ad andare avanti.

Grande preoccupazione in sala per il comico: il pubblico è rimasto fermo ai suoi posti in attesa di rivedere Pucci sul palco. Dopo circa 15 minuti, tuttavia, uno degli orchestrali ha annunciato l’interruzione dello spettacolo, poiché Pucci non era in grado di riprendere lo show come da copione. Lo spettacolo è stato così interrotto, ma, ha precisato l’orchestrale, non è accaduto”nulla di drammatico”. Lo show viene riproposto in autunno, in una data ancora da definire, quindi i biglietti rimangono validi per allora. Lo staff ha escluso problemi gravi, in base alle ultime indiscrezioni condivise.

Lo spettacolo 30 anni… e non sentirli

Andrea Pucci, al secolo Andrea Baccan, è impegnato al momento con lo show 30 anni… e non sentirli: lo show del comico milanese è un omaggio alla sua carriera trentennale, che prevede non solo battute irriverenti e comicità scorretta, ma anche la presenza di una band diretta da Carlo Palmas. La carriera iniziata in una “cantina”, un debutto che “non faceva ridere”, come ha raccontato lui stesso in una recente intervista

“Ho un ricordo preciso: le facce basite davanti a me mentre tentavo di fare ridere. Però tutto reale. Ero in uno scantinato. C’erano Gino e Michele. Niente pubblico, microfono a filo. Dicono: avanti. Lo Zelig di viale Monza faceva le audizioni e io e un mio amico l’avevamo saputo. Presentiamo le gag che facevano divertire un sacco la nostra compagnia di ventenni in piazza Farina alla Maggiolina”. E poi quella “caduta”, per aver dimenticato un pezzo al Fronte del Porto, ormai parecchi anni fa. “Disastro. Dopo 10 minuti dimentico il pezzo, abbozzo davanti a 700 persone. Ho pianto giorno e notte per la figuraccia. Dopo un po’ dal locale mi richiamano, mi danno un’altra possibilità: da allora sono fiero di dire che non ho più sbagliato uno spettacolo”.

Di acqua sotto i ponti ne è passata da allora, e Pucci oggi è uno dei comici più apprezzati (lo abbiamo visto anche a Stasera tutto è possibile, lo show condotto da Stefano De Martino). “Un po’ me li sento, trent’anni di carriera s’intende”, per il suo spettacolo 30 anni… e non sentirli ha ottenuto tante soddisfazioni e sold out.