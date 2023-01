Lisa Marie Presley, la madre Priscilla pronta a combattere: “Il testamento non è autentico”

Lisa Marie Presley, l’unica figlia di Elvis, è scomparsa appena tre settimane fa ma il futuro della sua famiglia potrebbe essere segnato da una lunga battaglia legale. Questo perché Priscilla Presley non avrebbe gradito le ultime volontà della figlia, tanto da impugnare il testamento e combattere in tribunale.

Lisa Marie Presley, il testamento: a chi andrà la sua eredità

Un attacco cardiaco ha stroncato Lisa Marie Presley lo scorso 12 gennaio all’età di 54 anni, dopo una vita travagliata e piena di dolori. Ancora oggi però la sua eredità continua a far discutere, perché la madre Priscilla Presley ha tutte le intenzioni di dare inizio a una faida familiare.

Stando infatti alle ultime volontà della cantante, andrà alle tre figlie – l’attrice Riley Keough, 33 anni, nata dalla relazione con Danny Keough, e le gemelle di 14 anni Harper Vivienne e Finley, frutto del matrimonio con Michael Lockwood – la proprietà di Graceland, la grande tenuta di famiglia a Memphis che Elvis acquistò nel 1957 per 100 mila dollari (e che oggi vale 500 milioni di dollari).

Ma dal testamento emerge anche altro: sembra infatti che quella che più beneficerà del testamento sarà la primogenita Riley, visto che sua madre gli ha lasciato il compito di gestire tutte le sue finanze e proprietà. Un dettaglio non certo di poco conto, e che non sarebbe affatto piaciuto a Priscilla Presley.

Stando a quanto si legge su Page Six, la moglie del compianto Elvis avrebbe già impugnato il testamento, e sarebbe a cominciare una battaglia in tribunale con la sua stessa famiglia.

Priscilla Presley impugna il testamento della figlia

Il motivo di questa battaglia legale è presto detto: fino a ora era stata proprio Priscilla Presley a occuparsi della gestione finanziaria dei beni della figlia. Ma adesso che il testamento è stato aperto, l’attrice ha scoperto che Lisa Marie nel 2016 aveva modificato il documento senza avvisarla, estromettendola di fatto dal fondo fiduciario che amministra tutti i suoi beni.

Secondo il documento, la figlia di Elvis ha nominato i suoi primi figli, Riley e Benjamin Keough come amministratori del suo patrimonio, anche se oggi la responsabilità ricade solo sulla primogenita, dopo la scomparsa di Ben nel 2020.

Priscilla Presley però non ci sta: secondo Page Six la vedova di Elvis avrebbe già presentato nel tribunale di Los Angeles i documenti necessari per impugnare il testamento della figlia. A suo dire non sarebbe “autentico” per diversi motivi: oltre a non essere mai informata dell’esistenza del secondo testamento, il nome Priscilla “è scritto con un errore d’ortografia” e la firma di Lisa Marie “risulta incoerente con la sua firma abituale”.

L’attrice ha sottolineato le sue motivazioni anche in una recente intervista al magazine Rolling Stones: “Il documento non ci è mai stato consegnato quando Lisa Marie era in vita. Se queste erano le sue volontà perché non manifestarle prima? E poi il documento risulta non autenticato e la stessa firma di mia figlia sembra incoerente. Forse contraffatta“.

Nel frattempo la situazione si potrebbe complicare ulteriormente, perché Lisa Marie sarebbe stata indebitata per tre milioni di dollari al momento della sua morte. Secondo quanto riportato da TMZ cantautrice avrebbe incassato due polizze di assicurazione sulla vita e intendeva stipularne una terza per pagare i suoi debiti.