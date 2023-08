Caterina Murino, una sirena ‘scintillante’ a Venezia

Buona la seconda per Caterina Murino. Se per lo sbarco in Laguna non aveva convinto con il suo look total green, per il tradizionale bagno inaugurale della Mostra l'attrice ha conquistato anche i più scettici con uno scintillante abito blu: sorriso contagioso, chioma selvaggia e piedi nudi, Caterina non si è affatto risparmiata davanti ai flash dei fotografi.